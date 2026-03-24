Tiene 20 años, vale 20 millones y podría ser el portero de la Selección Mexicana para 2030

La Selección Mexicana se encuentra en plena preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, de la mano de Rafael Márquez el combinado nacional ya afila armas para lo que será el siguiente evento del 2030, y este futbolista que vale 20 millones podría formar parte de este combinado.

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Con apenas 20 años de edad, y teniendo la fortuna de contar con doble nacionalidad, Emmanuel Ochoa se ha vuelto un elemento llamativo a largo plazo dentro de la plantilla de Cruz Azul. Por tal motivo, muchos expertos consideran que luchará por la titularidad de la Selección Mexicana de cara al 2030.

Emmanuel Ochoa, portero de Cruz Azul que podría estar con la Selección Mexicana en 2030

Nacido el 5 de mayo del 2005, Emmanuel Ochoa es un futbolista mexicno-americano que se desempeña como portero y que forma parte de la plantilla de Cruz Azul como tercer guardameta por detrás del colombiano Kevin Mier, así como del mexicano Andrés Gudiño.

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Fue a finales del 2024 cuando Emmanuel Ochoa llegó a Cruz Azul después de la participación que tuvo en la MLS, por lo que, desde ese momento a la fecha, se ha consolidado como un elemento importante a futuro de la institución considerando que el objetivo del club es vender a Mier más pronto que tarde.

Además, Ochoa fue el titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20 pasada, por lo que ya cuenta con experiencia en el cuadro nacional. Así, se espera que, con el pasar de los años, Emmanuel se afiance en la titularidad celeste y convenza a Rafael Márquez de cara al 2030.

¿Qué otros porteros podrían pelear la titularidad de la Selección Mexicana en 2030?

Si mantiene el nivel que ha mostrado a lo largo de los últimos meses, es un hecho que el Tala Rangel podría mantenerse en el arco de la Selección Mexicana de cara al 2030. Del mismo modo, otros jugadores que levantan la mano son Luis Ángel Malagón y Alex Padilla, jugador del Athletic Bilbao.