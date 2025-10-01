¡ÚLTIMO MOMENTO! Jackie Nava nominada al salón de la fama de Canastota

El boxeo mexicano vuelve a levantar la mano en el plano internacional. Este 1 de octubre, el Salón de la Fama del Boxeo Internacional anunció las papeletas para la elección de 2026, y entre las nominadas aparece Jackie Nava.

Con un récord profesional de 40 victorias, 4 derrotas, 4 empates y 16 nocauts, la llamada “Princesa Azteca” dejó una huella imborrable en el ring, consolidándose como una de las pioneras del boxeo femenil en México y referente en todo el continente.

Su inclusión en la boleta representa un reconocimiento al esfuerzo y legado que construyó durante dos décadas de carrera.

Una boleta de lujo para la clase 2026

El proceso de votación reúne a un panel internacional que incluye periodistas, historiadores y escritores especializados de países como Japón, Inglaterra, Canadá, Argentina, Australia, Países Bajos, Alemania, México y Estados Unidos.

Además de Jackie Nava, debutan en la papeleta femenina moderna la campeona japonesa en cinco divisiones Naoko Fujioka y la alemana Christina Hammer, campeona en dos divisiones.

En el rubro masculino moderno destacan nombres como Gennady “GGG” Golovkin, el estadounidense Vernon “The Viper” Forrest y el irlandés Steve Collins.

El director ejecutivo del Salón de la Fama, Edward Brophy, destacó la relevancia de este momento.

“El envío anual de las papeletas es especial para el boxeo. Hay gran expectación por conocer quién se unirá a los inmortales del deporte”, declaró Brophy.

Jackie Nava, orgullo de México

Jackie Nava no solo brilló por sus títulos mundiales en dos divisiones, sino también por ser una pionera que abrió camino a generaciones enteras de boxeadoras en México y Latinoamérica.

Su estilo combativo, técnica pulida y carisma fuera del ring la convirtieron en un ícono para el público y en una embajadora del deporte mexicano a nivel global.

Los resultados de la votación se anunciarán en diciembre, y la ceremonia de entronización de la clase 2026 se celebrará del 11 al 14 de junio en Canastota.

De confirmarse su elección, Jackie Nava se sumará a la lista de leyendas que han hecho historia en el cuadrilátero, llevando consigo el nombre de México a la élite del boxeo mundial.