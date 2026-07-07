Jaime Lozano confiesa el gran sacrificio que hizo cuando volvió a jugar con Pumas

En estos momentos fue claro que Jaime Lozano recibió múltiples críticas y ataques en sus recientes trabajos como estratega… incluso por aficionados universitarios. Sin embargo, queda claro a muchas personas que a lo largo de los años su amor por Pumas ha sido más que evidente. En ese sentido, narró que hizo un sacrificio muy importante para volver con los auriazules previo a su retiro.

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¿Por qué Jaime Lozano forzó para retirarse en Pumas?

Los años pasan y tal vez los más jóvenes no dilucidan quién es Jaime Lozano en el entorno del futbol mexicano, donde lamentablemente para él ya no ha tenido trabajos como estratega. En ese sentido, acudió a una charla en el podcast de Capitán Financiero, donde platicó que su carrera siempre fue en aumento en el ámbito económico… con excepción de su segunda etapa en Pumas.

El nacido en Ciudad de México y canterano de los del Pedregal comentó que cuando fichó por Tigres, ganó más dinero. Posteriormente cuando fue a Cruz Azul, su salario también aumentó. Incluso en su paso por Monarcas también se caracterizó por más ingresos. Pero ya en el final de su carrera, sacrificó mucho dinero para retirarse en el club de sus amores.

"Regreso el último año a Pumas y honestamente yo quería retirarme en Pumas o en la MLS. Viene Pumas y me dice: pero te pago esto (que era menos de la mitad). Y le dije: eso no me importa, yo quiero retirarme en Pumas”.

@capitanfinanciero Jimmy Lozano nos cuenta por qué, en la recta final de su carrera, decidió regresar a Pumas aunque eso significara ganar menos dinero. A veces, las decisiones más importantes no se toman por el sueldo, sino por el significado que tienen para tu historia. 🎙️ Ya disponible en todas las plataformas. Domina tus finanzas, gana en la vida. ⚽💰 ♬ sonido original - Capitan Financiero

¿Cuál fue el último equipo que dirigió Jaime Lozano?

El Jimmy con 47 años forma parte de las “camada” de futbolistas que hicieron su intento por ser estrategas tras su retiro. Muchos le tenían fe a lo que pudiera hacer el “hecho en CU”, pero en los años recientes no le ha ido como le hubiera gustado. Con trabajos en Liga BBVA MX y selección nacional, parecería que tiene las credenciales suficientes, pero ahorita lleva un año sin dirigir tras su infructífera aventura del Apertura 2025 con Pachuca.

Trayectoria como director técnico