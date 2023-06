“Aspiro a dirigir un Mundial para México": Jaime Lozano

Jaime Lozano ha hablado previo al debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023. El entrenador ha dejado claro que estar al frente del equipo es una oportunidad que no puede dejar pasar, pues a pesar de que no se ha hablado nada de su continuidad tras el certamen de Concacaf, el estratega asegura que sueña con mantenerse en el banquillo para poder dirigir una Copa del Mundo.

“Me pidieron que me animara. Una oportunidad te va llevando a otras. Aproveché una oportunidad en los Juegos Olímpicos y eso me dejó en la mente de algunas personas.

“Yo no estoy pensando en si me quedo más adelante, evidentemente sería un sueño y una gozadera porque alguna vez aspiro a dirigir un Mundial para mi país. No puedo pensar más allá de Honduras, los primeros partidos son de vital importancia”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa.

“Aspiro a dirigir un Mundial para mi país”. 🗣️Jaime Lozano sobre las exigencias que tiene tras tomar las riendas de la Selección Mexicana. #DebutDeOro pic.twitter.com/5NKpRC8v5a — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 24, 2023