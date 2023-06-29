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Fútbol

Jaime Lozano asegura que ya no hay partidos fáciles en CONCACAF

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, habló previo al duelo que tendrán ante Haití en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Oro

Jimmy Lozano

Escrito por: Azteca Deportes

En la conferencia de prensa previa al duelo entre México y Haití, dentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Oro 2023, Jaime Lozano, técnico azteca, descartó que los partidos fáciles sigan existiendo en la CONCACAF.

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El 'Jimmy' está buscando su segundo triunfo consecutivo al frente de la Selección Mexicana, tras haber goleado a Honduras 4-0 en su debut como entrenador nacional. Además, un triunfo frente a Haití les daría la clasificación a la siguiente ronda del certamen.

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En conferencia de prensa, Lozano habló del duelo que tendrán frente a Haití y aseguró que ya no hay rivales fáciles en CONCACAF, pues todos los partidos se tienen que trabajar de la misma manera para obtener el resultado.

"Los partidos fáciles en CONCACAF, dejaron de existir. Hay equipos que te pueden hacer mucho daño. Hay que trabajar los partidos. No importa el rival que tengas enfrente, tienes que dar tu mejor rendimiento siempre", declaró el técnico nacional en conferencia de prensa.

En la misma línea aseguró que dentro de la Selección Mexicana hay una competencia fuerte por ser titular. En especial en la delantera con el tema entre Henry Martín y Santi Giménez. Es por eso que les pide a todos sus jugadores mostrar lo mejor de sí mismos siempre y no sólo los días previos al partido, que se preparen para enfrentar a los rivales de la misma manera.

"La competencia es todos los días. No solo los días de partido, no importa el rival, en estas oportunidades hay que dar la vida por sacar las cosas adelante. Los dos están afinando", sentenció el entrenador mexicano.

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