Jaime Munguía acepta estar en negociaciones para pelear ante Canelo Álvarez

El boxeador tijuanense Jaime Munguía, participó en un podcast reciente, en el que dio algunos detalles de lo que está ocurriendo en torno a su posible pelea en contra de Canelo Álvarez, destacando que él está puesto y su equipo de trabajo para encarar el pleito que sucedería el 4 de mayo en Las Vegas.

La Ciudad del Juego, como se le conoce a Las Vegas, será la sede del pleito de Canelo, y dicho por el mismo tapatío, tiene reservada la Arena T-Mobile, aunque el rival es el que falta por cerrarse.

Entre las opciones de Canelo, está el fronterizo Jaime Munguía, así lo dijo Eddy Reynoso tras el duelo de septiembre en contra de Jermell Charlo. El invicto de 27 años, sigue siendo opción, está en la mesa su nombre y él confesó que sigue esperando para concretar el choque y que en cualquiera de los casos, tiene un Plan B.

Jaime Munguía, revela momento que se vive en relación a Canelo Álvarez

En el podcast Un round más, el ganador de las peleas en la división de las 168 libras ante Derevyanchenko y John Ryder, explicó que las conversaciones marchan, pero no hay nada cerrado, aunque dejó claro que está listo para ir por ese combate.

“Es imposible evitarlo (hablar del tema) porque todo mundo está hablando de eso. Pero ahorita hemos tenido acercamientos, pláticas con gente de ellos, pero no hay nada, aún no hay nada cerrado, son muchos temas no solo míos, son temas también del otro equipo, pero esperemos llegar a las condiciones o a las negociaciones perfectas para poder hacer esa pelea”, afirmó Jaime Munguía de frente a su ex entrenador ’Terrible’ Morales.

Sostuvo el boxeador que fue campeón en los pesos superwelter, que “obviamente como yo lo he dicho, yo estoy listo, yo estoy preparado. Si es la pelea para mayo, yo voy a estar listo”.

El plan B de Jaime Munguía en caso de no pelear ante Canelo

El boxeador tijuanense, Jaime Munguía afirmó que en caso de que la pelea no suceda ante Canelo, junto a su promotor Oscar de la Hoya y Fernando Beltrán, de Golden Boy y Zanfer, respectivamente, están pensando en un plan B, para pelear a finales de mayo o a principios de junio.

