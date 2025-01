Las palabras de Jaime Munguía hacia el réferi de su pelea vs Surace

Jaime Munguía, una de las grandes promesas del boxeo mexicano, publicó en sus redes sociales un video en donde aparece junto al réferi de su última pelea ante el francés Bruno Surace, combate en el cual cayó de manera desafortunada por la vía del nocaut.

El pasado 14 de diciembre en el Estadio Caliente de los Xolos de Tijuana, Jaime Munguía recibió un fuerte golpe de derecha que lo mandó a la lona, y aunque pudo reincorporarse con algunos problemas, el réferi Juan José Ramírez decidió dar por terminado el combate en busca de salvaguardar la integridad física del tijuanense.

Las palabras de Jaime Munguía para el réferi de su pelea vs Surace

Después de que terminó la pelea, Jaime Munguía no puso ningún tipo de pretexto a la pelea y en ningún momento buscó reclamarle al réferi sobre la decisión que tomó al detener el combate y decretar la victoria por KO a Bruno Surace.

“Con el gusto de saludarlo y estar con él. De su intervención con la pelea yo creo que, qué podría decir, agradecido siempre con el trabajo de Juan José, ya que me refereó en mucho tiempo que fui peleador amateur“, fueron las primeras palabras de Munguía en un video publicado en su cuenta de Instagram junto al réferi Juan José Ramírez.

Finalmente, Munguía terminó con toda la polémica que se ha suscitado en redes sociales y refrendó su apoyo hacia el juez.



“Ahora en mi última pelea que no fue el resultado deseado, decirles a todos que he visto muchos comentarios negativos que por mi culpa han pasado muchas cosas con su carrera de réferi, decirles aquí que no es verdad, que estamos conviviendo con él, ya que gracias a él estamos con salud, estamos con bien, entonces decirles a todos que no pasa nada”, concluyó Munguía.

Por su parte, Juan José Ramírez también expresó algunas palabras en donde reconoció lo complicado del combate y reiteró que primer estaba la salud de Munguía.

“Fue una pelea difícil, dura, una derrota dolorosa, pero primero estaba tu integridad, tu salud y así puedes continuar tu carrera. Agradecido con la oportunidad y que Dios te bendiga y a seguir brillando como todo mundo lo desea”, indicó Ramírez.