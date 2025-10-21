Jaime Munguia quiere volver al ring contra los mejores de la división en las 168 libras

El ex campeón del mundo, Jaime Munguia, está listo para volver al ring luego de un falso positivo por doping en la pelea contra Bruno Surace en Mayo pasado en Arabia Saudita, el tijuanense quiere enfrentarse a lo mejor de la división en las 168 libras en su regreso.

Su equipo de trabajo ya tiene en la mira al posible rival de Jaime para principios del 2026, una de las opciones es el canadiense Christian Mbilli, el campeón interino del Consejo Mundial de boxeo que retuvo el cinturón y su récord invicto (29-0-1) tras empatar por decisión mayoritaria ante Lester Martínez en Septiembre pasado en Las Vegas.

Los posibler rivales para Jaime Munguia en su regreso

Otra de las opciones para Munguia es Hamzah Sheeraz, otro invicto (25-0-1) que viene de vencer contundentemende al puertorriqueño Edgar Berlanga por nocaut en el quinto asalto en Julio pasado.

Ambos peleadores están rankeados dentro del top 5 de la división y son serios candidatos para buscar los títulos mundiales que ostenta Terence Crawford, además el equipo del británico declaró que el Mexicano es una opción real para afrontar su próximo combate en una entrevista reciente.

Aunque el rival y la fecha para el regreso de Jaime Munguia al ring no está confirmado se espera que el tijuanense pueda volver en Enero del próximo año ante un rival destacado que impulse su posición en el ranking para volver a ser contendiente por un título mundial.