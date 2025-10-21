¡CONFIRMADO!: Así se jugará la Serie Mundial 2025; equipos clasificados, fechas y horarios

Este lunes 20 de octubre quedó definida la Serie Mundial 2025 de la MLB, luego de que los Toronto Blue Jays derrotaran en el séptimo juego de la serie a Seattle Mariners y con ello se ganaron el derecho de enfrentarse a Los Angeles Dodgers que buscará defender su título obtenido el año pasado.

Te puede interesar: Juego 7: Blue Jays y Mariners, una noche para la historia en el Rogers Centre

Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers disputarán la Serie Mundial 2025

Los Angeles Dodgers avanzaron con paso de arrasador en los Playoffs de la MLB 2025 y superaron a Philadelphia Phillies para, posteriormente, terminar con las aspiraciones de campeonato de los Milwaukee Brewers y ahora solo les queda un peldaño por subir para coronarse bicampeones de las Ligas Mayores.

Shohei Ohtani supo echarse el equipo al hombro y terminar la serie contra los Cerveceros en tan solo cuatro partidos y ahora buscarán mantener la inercia ganadora en la Serie Mundial.

Por su parte, Toronto Blue Jays ha tenido más complicaciones ya que tuvo que forzar hasta el séptimo juego para derrotar a unos aguerridos Seattle Mariners que vendieron cara la derrota.

Los Blue Jays no ganan la Serie Mundial desde 1993 y desde entonces no habían logrado acceder al Clásico de Otoño.

¿Cómo se jugará la Serie Mundial 2025?

La Serie Mundial comenzará el próximo viernes 24 de octubre y se extenderá hasta que un equipo consiga ganar cuatro de los siete partidos, por lo que podría concluir hasta el sábado 1 de noviembre

Juego 1 - Los Angeles Dodgers vs Blue Jays| viernes 24 de octubre | 18:00

Juego 2 - Los Angeles Dodgers vs Blue Jays | sábado 25 de octubre | 18:00

Juego 3 - Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | lunes 27 de octubre | 18:00

Juego 4 - Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | martes 28 de octubre | 18:00

Juego 5 - Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | miércoles 29 de octubre | 18:00

Juego 6 - Los Angeles Dodgers vs Blue Jays | viernes 31 de octubre | 18:00

Juego 7 - Los Angeles Dodgers vs Blue Jays | sábado 1 de noviembre | 18:00

*Horarios del centro de México

Te puede interesar: Los Dodgers apuestan por la vieja escuela y toman ventaja en la SCLN