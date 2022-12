Jaime Ordiales: a la Selección Mexicana “le ha fallado la mentalidad”

Luego de la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial de Qatar 2022 en la fase de Grupos, el Director deportivo de la Femexfut, Jaime Ordiales habló en entrevista para dar sus impresiones de lo ocurrido en la máxima fiesta del futbol, donde fueron eliminados con 4 unidades y una menor diferencia de goles respecto a Polonia.

¿Qué dijo Jaime Ordiales de la Selección Mexicana?

El director deportivo de la Selección Mexicana, Jaime Ordiales se mostró muy autocrítico con el funcionar del equipo nacional en los tres partidos que disputaron en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde acabó en el lugar 22 de la clasificación de 32 selecciones.

“Nos ha fallado en algunos aspectos de mentalidad o no sé si es dar ese tono o calificativo, pero sí hay momentos que necesitamos mayor concentración de lo que hacemos”, dijo Jaime Ordiales.

Ordiales considera que la Selección Mexicana tiene todo para ser considerado uno uno de los equipos más grandes del mundo.

“Siempre he pensado que el fútbol mexicano es bueno, que no somos menos, ni más que nadie y en el momento importante nos estamos quedando cortos. Es cierto y hay que ser realistas, que hay selecciones con nivel competitivo bueno y nosotros aspiramos a eso. No creo que podamos nada más pensar en tener techos para pasar un cuarto o quinto”, declaró en entrevista concedida a ‘Voces en el desierto’, un podcast de ESPN.

El Director deportivo de la Selección Mexicana hizo incapié en la importancia de poner objetivos muy altos, de tener mentalidad en las competencias grandes y aspirar a todo en las Copas del Mundo.

“Ahora, es utopía, pero si no pensamos así estamos mal y por eso nos quedamos cortos. Emparejarnos a esas selecciones de estar en cuartos o semifinales y también creo, honestamente, que lo podemos hacer y tenemos capacidad. También podemos armar un equipo competitivo y podemos y debemos tener un compromiso importante con el gremio futbolístico, ustedes y con la afición”, señaló el directivo mexicano.

¿Quién será el director técnico de la Selección Mexicana tras Qatar 2022?

El directivo de la Femexfut no quiso entrar en detalles del que será el nuevo director técino de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026. Con la vacante disponible no detalló nada sobre el perfil que están buscando para el futuro seleccionador.

“No quiero adelantar cosas como decir si el siguiente técnico nacional será mexicano o extranjero o si conoce el futbol mexicano o no lo conoce. No he tomado las decisiones con mis jefes o directivos. Estoy convencido de hoy y desde hace tiempo que se debe definir el perfil del futbolista mexicano, valores, virtudes, dolencias y dónde y con quién podemos construir, modelo de juego y qué técnico puede llevarnos a un éxito”, declaro el directivo la de Selección Mexicana

Aunque sí dejó entrever que el próximo entrenador debería ser, más bien, alguien que conozca el fútbol mexicano.

“El futbolista mexicano tiene varias características y carece de otras. Trabajar en fortalezas es importante para definir a quién venga a dirigir el proyecto. Igual para mí hay una idea clara de siempre pensar en que la gente que conoce nuestra idiosincrasia y conoce el fútbol puede exprimir mejor las características que se tienen”, dijo el Director deportivo de la Selección Mexicana.