Jake Paul muestra brutal entrenamiento, a semanas de enfrentar a Julio César Chávez Jr

El peleador estadounidense Jake Paul se está preparando para su combate de este 28 de junio, en contra de Julio César Chávez Jr, y en el marco de su intenso entrenamiento el yutuber ha mostrado lo que se encuentra haciendo para salir vencedor.

El choque será entre un aficionado al deporte como lo es Jake Paul, quien se ha dedicado a aprender, entrenador y profesionalizarse consiguiendo hasta ahora una marca de 11 victorias con 7 nocauts además de una derrota.

Por mucho, su pelea más conocida fue la celebrada el año pasado en Texas en contra de Mike Tyson que fue vista por millones de personas y con la cual ganó una fortuna.

Jake Paul anduvo buscando rivales, Canelo no quiso tener un encuentro con él, pues no lo considera boxeador y sería un show que no le llenó el ojo ante la propuesta de pelear en Arabia por un campeonato del mundo.

Jake Paul peleará ante Julio César Chávez Jr

El boxeador de los Estados Unidos, Jake Paul cerró el choque ante el mexicano ex campeón del mundo Julio César Chávez Jr, pleito que se celebrará en en Honda Center de Anaheim, California.

Jake Paul con su experiencia inferior a la de Chávez, cree tener las capacidades para ganarle en tanto que el boxeador con marca de 54 victorias con 34 nocauts, además de seis derrotas con dos nocauts y un empate, quiere darle una noche de clases.

Pero Jake Paul se ha enfocado al máximo en el gimnasio y ahora ha mostrado un entrenamiento revolucionario con un dispositivo al que le da vueltas, algo que tan solo ayudaría a la resistencia y velocidad.

Ese video ha sido muy compartido en las recientes horas y busca así causar impacto e interés en su pelea que está a 16 días de suceder.