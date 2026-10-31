Jakub Chycki, preparador físico de Canelo Álvarez: “El entrenamiento no es solo entrenamiento, sino también recuperación”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez incorporó nuevos recursos a su preparación física y uno de los nombres que aparece detrás de este trabajo es Jakub Chycki. El especialista polaco tiene experiencia con grandes figuras del boxeo y sostiene que lo que sucede después de una sesión también forma parte del entrenamiento.

Su colaboración con el mexicano se suma al trabajo que encabeza Eddy Reynoso, quien continúa al frente de la preparación boxística. Dentro de este equipo, Chycki aporta sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo y las exigencias físicas de la competencia.

¿Quién es Jakub Chycki, el preparador físico de Canelo Álvarez?

Chycki es científico del deporte, doctor habilitado y profesor de la Academia de Educación Física Jerzy Kukuczka de Katowice, en Polonia. Su perfil institucional incluye áreas de investigación como la fisiología del ejercicio, las adaptaciones al entrenamiento y el seguimiento de señales de fatiga y sobrecarga.

Jakub Chycki, preparador físico de Canelo Álvarez

Además, dirige un laboratorio especializado en metabolismo del ejercicio y diagnóstico de la actividad neuromuscular. Esta formación le permite estudiar cómo responde el organismo al esfuerzo y trabajar sobre las necesidades particulares de cada deportista.

Su trayectoria también está vinculada con Oleksandr Usyk. En una entrevista publicada por Weszło en enero de 2025, el preparador habló de su experiencia con el campeón ucraniano y explicó el papel que desempeña junto a atletas que ya alcanzaron el máximo nivel.

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¿Qué dice Jakub Chycki sobre la recuperación después de entrenar?

Durante una conversación para el programa Ring Road, reproducida por Przegląd Sportowy Onet el 30 de octubre de 2026, Chycki resumió su filosofía: “El entrenamiento no es solo entrenamiento, sino también recuperación”.

El especialista explicó que busca optimizar el cuerpo para que los boxeadores puedan aprovechar sus herramientas técnicas. En ese proceso, señaló que la fatiga y ciertas limitaciones de movimiento pueden afectar la capacidad de responder a las exigencias del combate.

Por eso, su enfoque también contempla lo que ocurre después de entrenar. La recuperación aparece como una parte del proceso que acompaña al esfuerzo realizado durante las sesiones.

¿Cómo busca mantener el rendimiento de los deportistas experimentados?

La experiencia de Chycki tiene una relación directa con la longevidad deportiva. En su entrevista con Weszło, explicó que ha trabajado con atletas que ya eran campeones cuando comenzaron a colaborar con él.

Su objetivo consiste en ayudarlos a conservar durante el mayor tiempo posible ese nivel de preparación. Para ello, centra su labor en optimizar el entrenamiento de acuerdo con la etapa que atraviesa cada deportista.

En el caso de Canelo, esta colaboración incorpora una mirada especializada al acondicionamiento físico. La idea que atraviesa el trabajo de Chycki es atender tanto el esfuerzo como la recuperación dentro de una preparación orientada a sostener el rendimiento.