América vs. Toluca: cuánto cuestan los boletos para el Estadio Banorte y qué promociones hay

América y Toluca protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la Jornada 15 del Apertura 2026. El Estadio Banorte recibirá el encuentro este sábado 31 de octubre y los aficionados que deseen asistir todavía pueden consultar las localidades disponibles para acompañar a sus equipos.

Además, las Águilas anunciaron una promoción de aniversario para este compromiso, el último que disputarán en casa durante la fase regular. Para quienes buscan gastar menos, la opción más económica aparece en la zona 600 Norte, con entradas desde 293.50 pesos.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs. Toluca en el Estadio Banorte?

El mapa de venta de Fanki muestra precios desde 293.50 hasta 2,935 pesos, según la localidad. La portada redondea el acceso más económico a 294 pesos. Estas son las tarifas consultadas el 30 de octubre:



600 Norte: $293.50

500 Norte; 500 y 600 Sur: $587.00

Personas con discapacidad: $587.00

500 y 600 Lateral: $821.80

400 Lateral y 300 Preferente: $939.20

300 Cabecera: $997.90

100 Norte y Sur: $1,056.60

100 Plus: $1,174.00

100 Lateral, 200 Platea y 300 Lateral A/B: $1,408.80

300 Premium: $1,467.50

Corner Club y Locker Club: $1,761.00

Palcos Club: $1,878.40

Terraza INTER.MX: $2,348.00

Super Seats: $2,935.00

Todos los importes están expresados en pesos mexicanos e incluyen impuestos y comisiones. Al momento de la consulta, 400 Norte, 400 Sur, Club Banorte y Tunnel Club aparecían agotados.

¿Qué promociones hay para los boletos del América vs. Toluca?

El América invitó a aprovechar su promoción de aniversario mediante una publicación oficial del 30 de octubre. Los boletos van desde los 250 pesos mexicanos y los mismos se pueden adquirir a través del sitio oficial del Club América o mediante los enlaces de venta directa en Boletos América vs. Toluca.

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Por su parte, Fanki muestra localidades de 600 Norte a 293.50 pesos, mientras otras zonas altas arrancan en 587 pesos. Por ello, conviene revisar el importe de la sección elegida antes de completar la compra: el precio más bajo no aplica a todo el estadio.

¿Dónde comprar boletos para América vs. Toluca?

Las entradas se venden en Fanki, con un máximo de cuatro por persona en venta general y sujetas a disponibilidad. Además, el partido está incluido en el AmePass 2026-2027.

Los aficionados deberán presentar su acceso desde la aplicación, ya que no se aceptan capturas de pantalla ni boletos impresos. Los mayores de edad también necesitan FAN ID para ingresar.