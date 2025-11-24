Mientras Santi Giménez gana 4 millones, este es el sueldo REAL de Raúl Jiménez en Fulham

Los rumores que llegan desde Europa apuntan a que Santiago Giménez podría marcharse del Milan esta misma temporada para incorporarse al Sunderland de la Premier League. Mientras que muchos pueden ver esto como un paso atrás en su carrera, lo cierto es que puede ser todo un beneficio a nivel salarial para él y otro delantero mexicano es la clara prueba de esto: Raúl Jiménez.

El portal Capology, uno de los más confiable en lo que a finanzas de clubes se refiere, presenta distintas listas de sueldos de equipos del fútbol europeo . Pese a que el Milan paga más que el Fulham u otros equipos ingleses a sus jugadores más destacados, hay un detalle que no pasa desapercibido y que podría ser clave para el futuro del Bebote.



Santi Giménez es el noveno futbolista mejor pago del plantel Rossonero con un ingreso semanal de £89,038 (£4,630,000 anuales). En contraposición, Raúl Jiménez es el tercer jugador que más gana en el Fulham con ganancias de 100 mil libras por semana (£5,200,000). En caso de arribar a la Premier, es posible que el exdelantero de Cruz Azul cobre una cifra similar.

Actualmente, Granit Xhaka es el futbolista mejor pago en el Sunderland con un total de 110 mil libras cada semana, lo que da un total de £5,720,000 al año. Si se incorpora a los Black Cats, es muy probable que Giménez sea uno de los jugadores que más dinero ganen dentro del plantel, por lo que sus ingresos podrían ser similares a los del mediocampista suizo.



El presente de Santi Giménez y Raúl Jiménez en sus clubes

Si bien tanto Santiago Giménez como Raúl Jiménez comenzaron mal la temporada, la realidad de ambos es muy diferente. Mientras que el Lobo de Tepeji está muy bien valorado por el Fulham y no habrían intenciones de traspasarlo, Bebote perdió terreno en el Milan y todo indica que saldrá más temprano que tarde.

Habrá que esperar para ver si los delanteros de la Selección Nacional se encuentran en el próximo encuentro entre Fulham y Sunderland por la liga inglesa. Casualmente, Jiménez viene de reencontrarse con el gol ni más ni menos que ante los Black Cats.