Jannik Sinner se corona campeón del Abierto de Australia

El italiano Jannik Sinner se impuso con firmeza al alemán Alexander Zverev en el Abierto de Australia 2025 , asegurando su tercer título de Grand Slam. Sinner, el primer cabeza de serie, venció a Zverev en sets corridos 6-3, 7-6 (4) y 6-3, consolidando su posición de dominio en el circuito.

El partido, que duró dos horas y 42 minutos, marcó la tercera final de Grand Slam perdida por Zverev. A pesar de un sólido 81% de primeros servicios ganados en el primer set, el alemán no pudo detener al imparable italiano. Sinner, por su parte, desplegó un juego agresivo y táctico, acumulando 32 ganadores y sólo 27 errores no forzados, en contraste con los 45 errores no forzados de Zverev.

Jannik Sinner, máximo ganador italiano de Grand Slam

Con esta victoria, Sinner se sitúa a un solo Grand Slam de igualar los cuatro títulos del español Carlos Alcaraz. Además, se convirtió en el primer italiano en alcanzar tres títulos de Grand Slam, superando a Nicola Pietrangeli, que obtuvo 2 torneos de Roland Garros. La gran final, celebrada en el día nacional de Australia, estuvo marcada por una vibrante atmósfera festiva en Melbourne Park. Aficionados italianos acudieron en masa, creando un ambiente inigualable, mientras la bandera germana fue menos visible entre el público.



A lo largo del torneo, Sinner también demostró su superioridad al superar a oponentes destacados como el chileno Nicolás Jarry, el local Tristan Schoolkate, y al danés Holger Rune. Esta victoria en Melbourne Park marca su segundo título consecutivo en el lugar, después de remontar dos sets en contra frente a Daniil Medvedev en la final del año pasado.

La actuación de Sinner lo consolida como uno de los mayores talentos del tenis actual,. Por otro lado, Zverev se unió a la lista de tenistas que han perdido sus primeras tres finales de Grand Slam, a pesar de liderar el cara a cara contra Sinner.

Con su rendimiento implacable y su capacidad para mantenerse firme bajo presión, Jannik Sinner se ha establecido como un verdadero campeón, y su futuro en el tenis promete ser aún más brillante.



Final dobles femenil del Abierto de Australia

El espectáculo previo a la final incluyó una emocionante final de dobles femenino, que culminó en el décimo título de Grand Slam para la checa Katerina Siniakova, en pareja con la estadounidense Taylor Townsend. La ceremonia de apertura también presentó un fragmento del popular musical ‘La bella y la bestia’, sumando al ambiente de celebración en la Rod Laver Arena.