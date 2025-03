Jardine revela qué jugadores volverán para enfrentar a Chivas

Para enfrentar al Toluca, por la Jornada 10 del Clausura 2025, el América tuvo dos bajas: el defensor uruguayo, Sebastián Cáceres, y el mediocampista de contención, Jonathan Dos Santos. Finalizado el partido, que las águilas se llevaron con marcador de 3-0 (dentro de la cancha y por una la alineación indebida del equipo mexiquense), André Jardine fue cuestionado acerca del estado de salud de los dos futbolistas antes citados y reveló que uno estará disponible para la tercia de partidos que disputarán, de manera consecutiva, contra las Chivas.

“Cáceres va a estar disponible, Jonathan necesita una semana más, siguiendo una evolución que tiene, (hay) buenas sensaciones, falta muy poco para estar completos, es un buen final. Esta misma fecha, del torneo pasado, teníamos muchas lesiones, problemas. Creo que, con la pretemporada, te das cuenta que todos van presentando un buen nivel físico, una sensación de crecimiento, avanzan, este objetivo de llegar bien a instancias finales, con el grupo listo y más fino posible”, explicó.

¿André Jardine en contra el 11 ideal del América?

Entre su encuentro contra los Pumas y frente al Toluca, el once americanista presentó un solo cambio y, cuando se le preguntó al entrenador brasileño si ya había encontrado la alineación ‘ideal’ para lo que resta del certamen, no sólo descartó tal escenario, sino que sugirió posibles modificaciones para medirse al acérrimo rival, por Concacaf Champions Cup y Liga BBVA MX.

“No, la búsqueda de un 11 ideal no funciona en mi cabeza, el 11 de hoy es el mejor para este partido. Ante Chivas, va a cambiar algo, hay que estar siempre muy bien en el juego, el rival tiene fortaleza, es un sumatorio de momentos que te hace llegar a 11 y, obviamente que cuando repites, ganas automatismos, pero desde que aquí estoy, el funcionamiento no es exactamente el que me gustaría; tengo que hacer rotaciones por el elenco que tenemos y hay que encontrar la oportunidad para que la mayoría, como equipo, salgamos fortalecidos y creciendo en momentos decisivos”, finalizó.