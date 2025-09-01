Javier Aguirre creyó en él, a pesar de que su precio cayó de 45M a 10: hoy sorprendió con un golazo de novela

De valer 45 millones de euros a tener un costo de 10M, así ha sido el paso en el mercado de Hirving Lozano, según Transfermarkt. Javier Aguirre sorprendió a propios y extraños con la convocatoria del “Chucky”, pero el timonel nacional conoce muy bien su calidad. El canterano del Pachuca no jugaba con México desde hace un par de años. El fin de semana se lució con un golazo de novela ante el LAFC en la MLS.

México tuvo un microciclo con Javier Aguirre la semana pasada y de ahí decidió algunos jugadores que quería seguir viendo. Dentro de esos pequeños entrenamientos solamente estuvieron futbolistas de la Liga BBVA MX. Al parecer, “El Vasco” ya sabe con qué europeos cuenta y ahora quiere subir al barco a Hirving Lozano. Con el San Diego FC suma nueve goles y seis asistencias en 23 partidos de la MLS.

MAXIM SHEMETOV/REUTERS Hirving Lozano

Hirving Lozano y sus números con la Selección Mexicana

Hirving Lozano es uno de los jugadores mexicanos más desequilibrantes. Cuando se pensaba que su futuro era seguir en Europa, este decidió volver y militar en la MLS. Pese a eso, ya fue considerado por Javier Aguirre para ir a la Selección Mexicana. En el equipo tricolor, “El Chucky” suma 70 partidos y 18 goles. Posiblemente la anotación más recordada por todos fue la que le hizo a Alemania en el Mundial de Rusia 2018.

Lozano logró tener una gran trayectoria en Europa. En todos los equipos que ha militado ha salido campeón y ahora en el San Diego FC desean que pase lo mismo. Durante su paso por el Pachuca levantó el título de la Liga BBVA MX. Con el PSV también conquistó dos trofeos y en el Napoli ayudó para que los celestes volvieran a salir campeones de la Serie A.

México choca ante Japón y Corea en Estados Unidos

La Selección Nacional de México se verá la cara ante Japón y Corea del Sur en la Fecha FIFA de septiembre. Los dirigidos por Javier Aguirre tendrá dos pruebas importantes de cara a su preparación para la Copa del Mundo del 2026. Ambas selecciones ya están clasificadas a la justa del próximo año.

Con grandes sorpresas en su convocatoria, Javier Aguirre encarará estos compromisos. La ausencia de Julián Quiñones y la presencia de Germán Berterame han provocado un gran debate en la mesa de especialistas. Si el cambio le favoreció al “Vasco” se verá cuando el sábado choquen ante Japón a las 20:00 horas y el martes 9 de septiembre lo hagan ante Corea del Sur a las 19:00.