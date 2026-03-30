Las palabras del ‘Vasco’ Aguirre sobre si la ‘Hormiga’ González será titular en la Copa Mundial de la FIFA™

De cara al duelo de México vs Bélgica, partido a disputarse este martes 31 de marzo en Chicago, Javier Aguirre encara el encuentro con dudas de lo que podría verse el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, fecha en la que el cuadro nacional debuta frente a Sudáfrica en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA™.

¿Armando González irá a la Copa Mundial de la FIFA™?

Tras la jugada de Armando González ante Portugal, el DT de la Selección Mexicana asegura que la 'Hormiga' tiene competencia en la delantera, pues sus compañeros manejan un alto nivel a pesar de que el atacante de Chivas fue campeón de goleo del certamen pasado en la Liga BBVA MX.

“Es difícil imaginarme el equipo. Raúl ha mantenido un nivel altísimo. Santi Gimenez también mostró grandes cualidades en Cruz Azul y Feyenoord. En el Milan le ha costado. Julián Quiñones es el perfil de delantero centro y hace un montón de goles en Arabia. Berterame los dos últimos torneos ha hecho los mismos goles que Armando. Es mejor tener la baraja amplia. Hoy decirles quién arranca el 11 de junio me costaría mucho, pero Armando tiene una proyección espectacular. Vamos a tener delantero centro por muchos años y si lo respetan las lesiones, va a dar muchas alegrías a nuestro futbol”, dijo el 'Vasco' en conferencia de prensa.

El partido de México vs Bélgica lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas, tiempo de la CDMX.