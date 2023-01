Javier Aguirre y la exigencia con el Mallorca para evitar el descenso

La exigencia del mexicano Javier Aguirre como entrenador del Mallorca de la Liga, quedó clara, una vez que pese a conseguir una victoria ante el Celta de Vigo se quedó preucupado por la imagen de su equipo en el primer tiempo del partido que se celebró en el Estadio Estadio Mallorca Son Moix.

“La primera parte estuvimos muy mal y eso me preocupa. Como dicen aquí, tuvimos una empanada. El Celta nos ganó balones y recurrimos al pelotazo”, declaró el “Vasco”, aunque aceptó que hubo poder de reacción y cambiaron las cosas en el dibujo táctico y vio un amejora ante su rival.

Aguirre, reiteró su inconformidad e hizo públicos sus argumentos para calificar la mala actuación de equipo en el primer tiempo, pues considera que el Celta es un equipo similar al Valladolid, un equipo que juega bien a futbol.

“El Celta es un equipo similar al Valladolid. Juega bien al fútbol y me extrañó que nosotros no quisiéramos el balón. Así es complicado porque estás en casa y tendríamos que ir a por ellos desde el principio. No obstante, nos vamos contentos a casa por la victoria”, recalcó Javier Aguirre.

El “Vasco” apeló a su experiencia de más de 400 partidos dirigidos en el máximo circuito del futbol de España y comentó que deben ser prudentes y no derviar el objetivo y que su equipo está centrado para poder asegurar la categoría, pues el Mallorca suma 25 unidades en la tabla general, una cifra que supera más de la mitad puntos de los que requiere para salvarse del descenso, pero el estratega no se confía.

Te puede interesar: Rafa Márquez se llevaría a un futbolista mexicano al Barcelona

Próximos partidos del Mallorca de Javier Aguirre

Los próximos duelos del Mallorca de Aguirre será ante el Cádiz el sábado 28 de enero y el cinco de febrero recibirán al Real Madrid en un duelo de alta importancia para el entrenador azteca.

