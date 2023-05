Al primer grito racista, hay que pararnos e irnos: Javier Aguirre

El técnico mexicano Javier Aguirre ha declarado este día que se suma a todas las voces que se han alzado para condenar los cánticos racistas al futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior: “Cuando surjan gritos racistas u homófobos o insultos de cualquier índole, hay que parar e irnos; la única manera de que todos entendamos la gravedad del asunto”.

“Me parece a mí que estamos a tiempo. No ha ocurrido ninguna desgracia que yo recuerde fuera del estadio, de los jugadores o de la afición. Hay que cortar por lo sano y es la mejor opción, que todos nos unamos. Se juega en abril, si quieren, pero este partido no se juega hoy; entonces sería un toque de atención importante”, adjuntó el ‘Vasco’ Aguirre en la conferencia de prensa previa a la visita de este jueves del Valencia a Son Moix.

Al ser cuestionado de si considera que España es un país racista o si él ha sufrido alguna clase de discriminación durante su carrera profesional en el futbol español, el ‘Vasco’ respondió: “España no es un país racista, soy hijo de españoles y nunca me dijeron nada en absoluto”.

“En los equipos que he dirigido no recuerdo alguna imagen parecida, lo normal, vamos, cuando llegas en autobús y los aficionados locales no te dan la bienvenida con alfombra roja, te hacen ese famoso gesto con el dedo, pero eso pasa en China o en los Emiratos Árabe”, finalizó el mexicano.

Técnico del Valencia se rebela contra insultos racistas

Por su parte, el entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró que de la misma manera que jugadores como Vinícius Jr se rebelan con razón contra insultos racistas como los que recibió el domingo, el club de Mestalla lo hace contra quienes generalizan y acusan a toda la afición de esas actitudes.

“No voy a permitir que se tache a la afición y a Mestalla con calificativos que no les representan. Igual que un jugador se rebela contra insultos que atentan contra su dignidad, como club y como afición nos rebelamos contra quienes todos estos días nos han acusado de ser lo que no somos”, señaló en un comunicado que leyó antes de la rueda de prensa previa al choque ante el Mallorca.