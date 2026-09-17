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Javier Butragueño, doctor en Ciencias del Deporte: “Este es el error más frecuente al entrenar con vídeos de redes sociales”

El entrenador doctorado, Javier Butragueño, cuenta qué es lo que se debe hacer para estar mejor y el riesgo del uso del teléfono celular

Javier Butragueño, doctor en Ciencias del Deporte: “Este es el error más frecuente al entrenar con vídeos de redes sociales”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras hay especialistas que dan trucos para saber si estamos en forma, otros ponen el foco en cómo organizar correctamente los entrenamientos. Para Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, la planificación es especialmente importante, pero también habla del uso de redes sociales.

Así como hay expertos que explican cómo quemar más calorías, Butragueño advierte que entrenar sin una estructura definida puede dificultar los resultados. El especialista señala un error habitual entre quienes utilizan las redes sociales para encontrar ejercicios y rutinas, especialmente cuando buscan entrenar desde casa.

Javier Butragueño, entrenador personal

¿Por qué es un error entrenar viendo redes sociales y haciendo esto?

Butragueño apunta directamente a una práctica cada vez más habitual: saltar de un video de entrenamiento a otro sin seguir un programa. “Uno de los errores más frecuentes es ir picoteando vídeos de entrenamiento en redes sociales. No se trata solo de sudar, sino de seguir una rutina adaptada y mantener la constancia”, explicó a La Vanguardia.

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El especialista sostiene que tener poco tiempo no debería impedir realizar ejercicio. Junto a Boticaria García desarrolló el método TRIS TRAS, pensado para trabajar diferentes grupos musculares desde casa. La propuesta incluye ejercicios como sentadillas, zancadas, press de hombros, curl de bíceps y planchas.

Su recomendación es realizar diez repeticiones de cada ejercicio, completar dos vueltas al circuito y descansar 20 segundos entre movimientos. Según Butragueño, una sesión de 10 o 15 minutos puede ser suficiente para completar esta rutina. Además, pide evitar consumir redes sociales con exageración sin una planificación detrás.

Mejores frases de Javier Butragueño, el entrenador

Además de explicar cómo organizar el entrenamiento, el especialista insiste en la importancia de comenzar a trabajar la fuerza antes de que aparezcan determinados problemas asociados con el paso del tiempo.

“Hay que prevenir antes de que lleguen los problemas y empezar a entrenar cuanto antes, mejor”, afirmó Butragueño.

También destacó el papel del músculo en el organismo: “Si quieres quemar grasa y tener energía, trabajar el músculo es el mejor aliado”.

Su planteamiento combina ejercicios de fuerza con actividad cotidiana. Subir escaleras, caminar después de comer o realizar elevaciones de talones son algunas de las alternativas que propone para mantenerse activo durante el día. Eso sí, dejó en claro que se debe planificar y dejar de pasar de un video a otro de los que aparecen en redes sociales.

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