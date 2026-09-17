José Ruiz, entrenador personal: “Puedes quemar más energía moviéndote durante el día que en el gimnasio”

Pasar una hora en el gimnasio no siempre determina qué tan activa fue una persona durante su jornada. Existe otro factor que suele quedar fuera de los planes para mejorar la condición física o perder grasa.

José Ruiz, entrenador personal y responsable de Malagaentrena, puso el foco sobre los movimientos realizados lejos de las pesas. Su explicación permite entender por qué dos personas con rutinas similares pueden conseguir resultados diferentes.

Qué es el NEAT y cómo influye en el gasto de energía

El NEAT es la termogénesis por actividad sin ejercicio: la energía utilizada en acciones cotidianas que no forman parte de una sesión planificada.

Caminar, subir escaleras, limpiar la casa, cocinar o mantenerse de pie son algunos ejemplos. Los pequeños desplazamientos pueden acumular minutos de actividad al finalizar el día.

Subir escaleras te ayudará a ponerte en forma Foto Especial

“Dos personas que comen igual y entrenan igual pueden tener resultados completamente distintos solo por la diferencia en su NEAT diario”, explicó Ruiz. El especialista añadió que algunas personas queman más energía mediante ese movimiento cotidiano que durante su sesión de gimnasio.

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Por qué una hora de gimnasio puede no ser suficiente

El problema aparece cuando el entrenamiento se convierte en el único momento activo de la jornada. Una persona puede cumplir con su rutina y después pasar ocho o diez horas sentada por trabajo, traslados o entretenimiento.

En ese escenario, el gasto generado en el gimnasio convive con un nivel muy bajo de movimiento. Por este motivo, entrenar no debería utilizarse como justificación para mantener una vida sedentaria.

Esto tampoco significa que caminar reemplace a las pesas. El entrenamiento de fuerza ayuda a conservar o desarrollar masa muscular. El NEAT cumple otra función: elevar la actividad total mediante acciones fáciles de repetir.

El entrenamiento de fuerza mejora la movilidad

Cómo moverse más durante el día sin dejar el gimnasio

La estrategia recomendada no consiste en elegir entre caminar o entrenar. La mejor opción es combinar sesiones estructuradas con un estilo de vida que obligue al cuerpo a moverse con frecuencia.

Realizar trayectos cortos a pie, utilizar las escaleras, atender llamadas de pie, caminar después de comer y levantarse periódicamente durante el trabajo puede aumentar el NEAT sin exigir otra hora disponible.

La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días. También remarca que cuentan los desplazamientos, las tareas domésticas y el movimiento laboral.

Por lo tanto, el gimnasio sigue siendo importante, pero no representa toda la actividad física de una persona. La suma de pequeños movimientos puede convertirse en el factor que marque la diferencia al final de cada día.