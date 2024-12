Javier Mascherano asegura que 20 años en el futbol lo respaldan

El Inter Miami de la MLS ha dado la bienvenida oficial a su nuevo entrenador, el argentino Javier Mascherano. En una conferencia de prensa celebrada este día en Miami, Mascherano expresó su entusiasmo por este nuevo reto, describiéndolo como un “reto mayúsculo”, pero uno para el cual se siente completamente preparado gracias a sus 20 años de carrera en el futbol.

Mascherano, conocido cariñosamente como el ‘Jefecito’, llega a Miami después de haber dirigido a la sub-20 de Argentina. A pesar de tener solo tres años de experiencia como entrenador, confía en que sus dos décadas como jugador profesional le han brindado las herramientas necesarias para liderar con éxito al equipo de la MLS. “La experiencia a veces en el futbol no tiene demasiado sentido. Más allá de que llevo 3 años entrenando, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido”, afirmó Mascherano.

Mascherano sustituye a Gerardo ‘Tata’ Martino

El técnico argentino toma el relevo de su compatriota Gerardo ‘Tata’ Martino, bajo cuya dirección el Inter Miami tuvo una destacada temporada regular, pero se quedó corto al ser eliminado en la primera ronda de los playoffs. Mascherano está determinado a construir sobre ese legado y llevar al equipo a nuevas alturas.

Uno de los aspectos más emocionantes de su nombramiento es la oportunidad de reunirse con viejos compañeros de equipo del Barcelona: Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. “No solamente me une la relación con Leo, tengo otros 3 jugadores en la plantilla con los que he jugado mucho tiempo. Tengo una relación muy cercana que no voy a negar”, comentó Mascherano, quien con el Barcelona ganó dos Champions League y cinco títulos de liga.

Mascherano no promete títulos con Inter Miami

Con miras a la próxima temporada, en la que el Inter Miami competirá en el Mundial de Clubes de la FIFA, Mascherano subrayó que su objetivo es “llegar con opciones de título en todas las competencias”. Sin embargo, fue cuidadoso al no prometer títulos desde el inicio, destacando en su lugar su compromiso con el trabajo arduo y la formación de un equipo competitivo. “Sería hipócrita si uno viene y promete títulos. Lo que uno puede prometer es trabajar para tener un equipo competitivo”, señaló.

Reconoció los desafíos que implica enfrentarse a equipos con más historia y recursos, pero también ve esto como una oportunidad para el crecimiento del Inter Miami. Con una mezcla de experiencia, ambición y una fuerte conexión con sus jugadores estrella, Javier Mascherano está listo para dejar su huella en la MLS y llevar al Inter Miami a nuevas alturas. Los aficionados pueden esperar una temporada emocionante llena de pasión y determinación bajo la dirección del ‘Jefecito’.