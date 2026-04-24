Ni Lira ni Charly; este es el TITULAR que Cruz Azul perderá en su duelo ante Necaxa

Cruz Azul atraviesa por un momento delicado de la temporada luego de la cantidad de derrotas y empates que ha acumulado en los últimos meses. Ante ello, desde La Noria han recibido una complicada noticia que guarda relación con su participación en los cuartos de final del Clausura 2026.

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Como sabes, Cruz Azul es uno de los candidatos al título de la Liga BBVA MX al tener una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano. No obstante, el club celeste podría perder a un elemento vital durante el partido que cerrará con la fase regular, el cual se llevará a cabo en los próximos días.

¿A qué jugador puede perder Cruz Azul previo a la Liguilla?

Cruz Azul podría no contar con el defensor central Gonzalo Piovi para el último juego del torneo regular del Clausura 2026, pues el argentino acumuló un total de cinco tarjetas amarillas al cierre del torneo, lo cual hace que se pierda el último juego del torneo regular ante los Rayos.

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El Reglamento de la Liga BBVA MX menciona que las tarjetas amarillas se “limpian” una vez comenzada la Liguilla; sin embargo, las suspensiones pendientes se deben cumplir. Ante ello, Gonzalo Piovi podrá regresar en el primer juego de cuartos de final de Cruz Azul si es que su técnico Nicolás Larcamón así lo desea.

Cabe mencionar, además, que Cruz Azul podría perder a Erik Lira y a Charly Rodríguez para la Liguilla si es que estos terminan siendo considerados para la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual sugiere bajas importantes en el esquema inicial del entrenador sudamericano.

¿Cuántos títulos de Liga tiene Cruz Azul?

Cruz Azul es el cuarto equipo más ganador a nivel local dentro del futbol mexicano al sumar un total de nueve títulos de Liga BBVA MX en su historia, el último de ellos en el Clausura 2021. Por encima de ellos aparecen escuadras como Toluca, Chivas y, por supuesto, América con 16 títulos.