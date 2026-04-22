Logró un gol digno de Puskás, llegó al América y decepcionó al jugar solo 23 partidos

Hace poco menos de una década el Club América rompió el mercado de fichajes con la contratación de un futbolista que tuvo la oportunidad de jugar en grandes equipos de Europa y que, incluso, estuvo en la charla por el Puskás con un auténtico golazo que hizo en su etapa con el Milán.

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Se trata nada más y nada menos que de Jerémy Ménez, un futbolista francés que llegó a ser considerado en reiteradas ocasiones por su Selección y que llegó a la Liga BBVA MX como una de las bombas más grandes de los últimos años pero que, sin embargo, nunca pudo destacar en el América.

Jerémy Ménez, la bomba que nunca explotó en América

Fue en enero del 2018 cuando el Club América sorprendió a su afición con la llegada de Jerémy Ménez a cambio de un importante acuerdo que incluía un millonario salario. El francés llegó directamente de la liga turca, aunque con un pasado importante por otros clubes.

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Jérémy Ménez ganó una Liga MX, una Copa MX y además un Campeón de Campeones con el Club América... Streets will never forget you🫡 pic.twitter.com/O8z59CePQz — Roberto Haz (@tudimebeto) May 6, 2023

Y es que, previo a su llegada a la Liga BBVA MX, el atacante disputó varios encuentros en escuadras como el Mónaco, la Roma, el PSG y el Milán, por lo que, pese a su edad, se esperaban grandes cosas de él. Sin embargo, no se trató más que de una completa decepción.

Transfermarkt establece que Jerémy Ménez disputó solamente 23 partidos durante los 18 meses que estuvo en el Club América, institución en donde acumuló alrededor de 1,000 minutos y en donde, pese a ser campeón, solo registró cinco anotaciones y cinco pases a gol.

¿Qué fue de Jerémy Ménez tras salir del América?

Una vez confirmada su salida a mediados del 2019, Ménez permaneció un tiempo sin equipo hasta su llegada al París FC. Hoy en día forma parte del CT United de China y, con 38 años de edad, registra 99 anotaciones en más de 560 partidos como futbolista profesional.