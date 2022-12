Jermall Charlo carga de nuevo en contra del invicto Jaime Munguía

El 2023 podría presentar grandes peleas, entre las que destaca un enfrentamiento entre el campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo Jermall Charlo ante el mexicano invicto Jaime Munguía.

El camino de estos dos pugilistas ya ha estado cerca de encontrarse en el 2022, pero la falta de acuerdos y una fuerte lesión que alejó a Charlo de los encordados evitó que el pelito prosperara.

Charlo indicó en su momento que Munguía fue quien no quiso tomar esta pelea, y ahora reitera que el tijuanense ha temido medirse ante él, declaración que agita esta rivalidad y apunta a un posible choque en el 2023.

Charlo y sus declaraciones en contra de Munguía

El monarca de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, respondió en su campamento ante la interrogante de un duelo ante Munguía, recalcando que Munguía está evitando tomar un pleito de este calibre.

“Munguía no quiere ponerse en riesgo. Ya me hubiera peleado conmigo”, comentó Charlo, quien tiene una marca de 32 victorias con 22 nocauts; no tiene derrotas ni empates.

Los retos que persigue Munguía

Con 26 años y siendo ya una vez campeón mundial, Jaime Munguía suma victorias en su récord con 41 triunfos y 33 nocauts. Para el tijuanense, añadir pelea saliendo avante no le es suficiente y necesita medirse ante un campeón o pugilista de elite para avanzar en su trayectoria.

En el horizonte, Munguía debería tener claro el nombre de Jermall Charlo por el cetro del CMB en 160 libras o bien, el de Gennady Golovkin, quien tiene en su cintura la faja de Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

Otra pelea que no sea ante estos rivales, parece ya quedarle corta al invicto, aplazando su verdadero examen en la categoría.