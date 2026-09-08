Joan Cardona, medallista olímpico: “Perdí 10 kilos sin apenas pasar hambre”

Mientras Novak Djokovic eligió dejar la carne, otros deportistas tienen detalles alimenticios que llaman mucho la atención. Uno de ellos es Joan Cardona, medallista olímpico español que tuvo que modificar su preparación después de la desaparición de la categoría Finn y llegó a perder alrededor de 10 kilos en un periodo de apenas unos meses.

Así como especialistas recomiendan ayuno intermitente u otros tipos de alimentación, Cardona encontró una estrategia diferente para cambiar su físico. El regatista combinó ajustes en su alimentación con un aumento importante del trabajo aeróbico, especialmente sobre la bicicleta, para adaptarse a las nuevas exigencias de la clase ILCA 7.

¿Cómo bajó 10 kg Joan Cardona?

Cuando competía en la categoría Finn, Joan Cardona rondaba los 101 kilos con una estatura de 1,85 metros. Su físico estaba adaptado a una embarcación en la que el peso y la fuerza tenían una importancia considerable. Sin embargo, la desaparición de esta clase olímpica hizo que tuviera que buscar una nueva alternativa.

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Cardona pasó a enfocarse en el ILCA 7, una embarcación que exige características físicas diferentes. Por esa razón comenzó una transformación en su preparación. El objetivo era conseguir un cuerpo más ligero y adaptado a esfuerzos prolongados.

Uno de los elementos importantes fue el ciclismo. Cardona incrementó de manera considerable el trabajo aeróbico y llegó a participar en la Mallorca 312, una prueba cicloturista de 312 kilómetros.

Cardona tenía que adaptar su cuerpo a una disciplina diferente después de la desaparición del Finn del programa olímpico. Por ello, la alimentación y el entrenamiento se convirtieron en herramientas para modificar su composición corporal.

Las mejor frase de Joan Cardona sobre su alimentación

La declaración más recordada del regatista sobre su transformación fue “He perdido ya diez kilos, sin apenas pasar hambre”. Con estas palabras, Cardona explicó que su objetivo no consistía en realizar una dieta extrema, sino en conseguir una reducción de peso compatible con el aumento de su carga de entrenamiento.

El resultado fue un cambio considerable en su físico y en la manera de afrontar su preparación. Más que perseguir una cifra concreta en la báscula, Cardona buscó construir un cuerpo adecuado para competir en una nueva categoría.

