Figura de Tigres evoluciona favorablemente tras accidente en el campo

Luego de encender las alarmas en el partido entre Tigres y Mazatlán, el defensa brasileño Joaquim Pereira ya se encuentra de regreso en Monterrey tras haber permanecido bajo observación médica en tierras sinaloenses. El club informó que el jugador fue sometido a diversos estudios, los cuales arrojaron resultados dentro de los parámetros normales, lo que representa un alivio para la afición felina.

Resumen del partido: Mazatlán 2-2 Tigres | Jornada 6 | Apertura 2025 | Liga MX

¿Cómo fue la lesión de Joaquim Pereira?

La lesión ocurrió durante la Jornada 6 del Apertura 2025, en un duelo que terminó empatado 2-2. Corría el minuto 32 cuando una jugada desafortunada provocó un fuerte choque entre Pereira y su propio compañero, el arquero Nahuel Guzmán. El guardameta salió de su área para despejar un balón largo, sin percatarse de que Joaquim venía en carrera desde el fondo. El impacto fue directo: el hombro de Guzmán golpeó la cabeza del defensor, quien cayó al césped visiblemente aturdido.

La escena fue dramática. El cuerpo médico ingresó de inmediato y activó el protocolo de conmoción cerebral de la Liga MX. Pereira fue retirado en camilla, con collarín, y trasladado en ambulancia a un hospital local. Posteriormente, el técnico Guido Pizarro confirmó que el jugador permanecería en Mazatlán por al menos 24 horas para observación.

Ya en Monterrey, el club emitió un comunicado oficial: “Informamos a nuestra afición que Joaquim Pereira ya se encuentra de regreso en la ciudad después de haber permanecido en Mazatlán tras sufrir una conmoción durante nuestro último partido. El jugador fue sometido a diversos estudios, encontrándose todo dentro de los parámetros normales”.

¿Cuándo regresa Joaquim Pereira a jugar?

Tigres también aclaró que se apegará estrictamente a los tiempos que marca el protocolo de la Liga para su reincorporación al trabajo grupal. Esto significa que Pereira no estará disponible para el próximo partido ante Santos Laguna, ya que el reglamento exige al menos siete días de reposo y seguimiento médico antes de considerar el regreso competitivo.

La prioridad del club es la salud del jugador, y tanto compañeros como cuerpo técnico han expresado su respaldo. En redes sociales, aficionados han enviado mensajes de apoyo al brasileño, quien aún no recuerda la jugada del impacto.

Con esta situación, Tigres deberá ajustar su defensa para la próxima jornada, mientras Joaquim Pereira se recupera con cautela y bajo supervisión médica.

