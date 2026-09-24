Joel Huiqui borra a dos jugadores de Cruz Azul y casi nadie entiende por qué

Cruz Azul viene de una dura derrota contra Rayados de Monterrey, que viene de propinarle una goliza de 10-0 a Necaxa. Durante las 9 jornadas, Joel Huiqui ya tiene su columna vertebral bien establecida, en la que no tienen cabida a dos jugadores, los cuales están borrados de su 11 ideal.

Huiqui, quien tomó su primera decisión tras la derrota contra Monterrey, tiene cepillados a Andrés Montaño y Christian Ebere, quien pasó de ser titular a banca. Ambos futbolistas han tenido minutos en algunos encuentros, la mayoría de ellos ingresando de cambio.

Huiqui tiene cepillados a Andrés Montaño y Christian Ebere.|@andresm_397

El presente de Montaño con Huiqui

El exjugador de Mazatlán no ha podido recuperar la titularidad, luego de sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos en la rodilla izquierda que lo dejó varios meses fuera de la cancha.

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En el Apertura 2026, Montaño ha tenido una participación limitada con Cruz Azul. De acuerdo con los registros de la Liga BBVA MX, suma 140 minutos en 5 partidos disputados.



Atlético San Luis jugó solo 13 minutos

jugó solo 13 minutos Titular ante Atlante , donde disputó 57 minutos

, donde disputó 57 minutos Tijuana ingresó y jugó 22 minutos

ingresó y jugó 22 minutos Atlas participó durante 45 minutos

participó durante 45 minutos Santos Laguna tuvo una aparición de apenas tres minutos y registró una asistencia.

El presente de Ebere con Huiqui

El nigeriano fue pieza clave en la plantilla de Huiqui durante la Liguilla del Clausura 2026, pues fue quien suplió a Gabriel Fernández, quien no estaba al 100% en la fase final. Sin embargo, en este nuevo torneo, es más banca que titular.

En el Apertura 2026, Ebere ha disputado ocho partidos de Liga MX con Cruz Azul. El delantero suma 306 minutos y un gol en el torneo.

