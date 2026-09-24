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Joel Huiqui borra a dos jugadores de Cruz Azul y casi nadie entiende por qué

El entrenador ha cepillado a 2 jugadores en este Apertura 2026; uno de ellos fue pieza clave para la obtención de la décima

Joel Huiqui borra a dos jugadores de Cruz Azul y casi nadie entiende por qué
Joel Huiqui borra a dos jugadores de Cruz Azul y casi nadie entiende por qué|@c_ebere11 y @andresm_397

Escrito por: José Alejandro | DR

Cruz Azul viene de una dura derrota contra Rayados de Monterrey, que viene de propinarle una goliza de 10-0 a Necaxa. Durante las 9 jornadas, Joel Huiqui ya tiene su columna vertebral bien establecida, en la que no tienen cabida a dos jugadores, los cuales están borrados de su 11 ideal.

Huiqui, quien tomó su primera decisión tras la derrota contra Monterrey, tiene cepillados a Andrés Montaño y Christian Ebere, quien pasó de ser titular a banca. Ambos futbolistas han tenido minutos en algunos encuentros, la mayoría de ellos ingresando de cambio.

Joel Huiqui dos jugadores Cruz Azul
Huiqui tiene cepillados a Andrés Montaño y Christian Ebere.|@andresm_397

El presente de Montaño con Huiqui

El exjugador de Mazatlán no ha podido recuperar la titularidad, luego de sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior y meniscos en la rodilla izquierda que lo dejó varios meses fuera de la cancha.

TE PUEDE INTERESAR:

En el Apertura 2026, Montaño ha tenido una participación limitada con Cruz Azul. De acuerdo con los registros de la Liga BBVA MX, suma 140 minutos en 5 partidos disputados.

  • Atlético San Luis jugó solo 13 minutos
  • Titular ante Atlante, donde disputó 57 minutos
  • Tijuana ingresó y jugó 22 minutos
  • Atlas participó durante 45 minutos
  • Santos Laguna tuvo una aparición de apenas tres minutos y registró una asistencia.

El presente de Ebere con Huiqui

El nigeriano fue pieza clave en la plantilla de Huiqui durante la Liguilla del Clausura 2026, pues fue quien suplió a Gabriel Fernández, quien no estaba al 100% en la fase final. Sin embargo, en este nuevo torneo, es más banca que titular.

En el Apertura 2026, Ebere ha disputado ocho partidos de Liga MX con Cruz Azul. El delantero suma 306 minutos y un gol en el torneo.

  • Titular ante Atlante, Tijuana y Atlas
  • Puebla ingresó de cambio y marcó el gol del triunfo al minuto 82.
  • Ingresó de cambio ante Necaxa, América y Monterrey
  • Se quedó en la banca contra Santos Laguna.
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