¿Cuántos millones recibiría Pumas por la venta de Johan Vásquez?

Varios equipos de Europa estarían interesados en hacerse con los servicios de Johan Vásquez. El ex defensor de Pumas podría llegar a clubes como Juventus en Italia o Villarreal en España.

Los universitarios podrían recibir una suma que asciende hasta los 10 millones de dólares por el 50% restante de la carta de Johan Vásquez, de hacerse oficial en el próximo mercado la llegada a alguno de estos clubes.

Pumas no ha podido darle desarrollo a nuevos defensores canteranos de gran nivel. En el presente son dos extranjeros los dueños de la zaga auriazul: Lisandro Magallán y Nathan Silva.

“Uno de los objetivos, uno de los objetivos principales, recuperar gente, los que estamos lesionados, hoy regresa Leo, que después de esa lesión que tuvo ocho meses casi fuera de las canchas y hoy regresa, regresa bien, nos da otro sentido al tema ofensivo. Ruva,que regresó la semana pasada, que hoy juega otra vez minutos y bueno, estamos esperando los que están ahora rehabilitándose, porque obviamente con bateo completo también son circunstancias, otras colas”, dijo Efraín Juárez previo al duelo de Pumas en Concachampions acerca de la posibilidad de seguir recuperando jugadores.

Los puntos a mejorar según Efraín

También, el nuevo DT de los Pumas sabe que hay mucho por corregir de cara a lo que viene en el semestre.

“Sí, quiero que entiendan algo, no me baso en el resultado, eso la verdad, ganar, perder, empatar, es parte de este negocio. Me pregunto rendimiento, mientras más las cosas hagamos, mejor vamos acercándonos al resultado. Entendiendo eso, cuando yo sumo más el resultado voy a ganar. Volvemos a lo mismo, tengo que sentarme, evaluar, avanzar y con el poquito tiempo, con muy poquitos momentos que tenemos, tratar de inyectar un poquito la idea. Creo que me parece que hoy se vio una idea de ir atrevidos, ofensivos”, sentenció el estratega de Pumas antes de viajar a Costa Rica para enfrentar al Alajuelense.

