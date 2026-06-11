Jordan Carrillo: los MILLONES de pesos que Chivas habría pagado a Santos por el jugador mexicano

Mal y de malas la está pasando el Club Universidad Nacional desde hace unas semanas, primero, la final perdidad contra Cruz Azul en posiblemente el duelo más importante entre estos dos clubes, segundo, la repentina salida de Efraín Juárez y ahora, el inminente fichaje de Jordan Carrillo con las Chivas del Guadalajara.

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Según información del periodista César Luis Merlo, el cuadro de Verde Valle habría desembolsado cinco millones de dólares por hacerse de la carte del volante mexicano. Esos casi 100 millones de pesos habrían caído a las arcas de Santos Laguna, club del que es canterano desde la sub-17. Con ello, se terminaría la 'novela' del futuro de Carrillo en el futbol mexicano y de concretarse la incorporación a las Chivas, el proyecto de Pumas perdería a uno de sus referentes.

¿Robert Morales a Cruz Azul?

Por otro lado, desde muy temprano en redes sociales empezó a circular el rumor de que la Máquina Celeste de la Cruz Azul buscaría al delantero Robert Morales para el Torneo Apertura 2026. A pesar de que se hizo fuerte la supuesta noticia conforme pasaban las horas, todo indica que solo es un rumor.

Cabe recordar que, la carta de Morales le pertenece a los Diablos Rojos del Toluca y está cedido en Pumas, de hecho, el equipo del Pedregal si tiene opción de compra por el ariete paraguayo y será cuestión de tiempo si la ejercen o dejan ir al sudamericano.