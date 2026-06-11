ÚLTIMA HORA: Ochoa ficha con los Rayos del Necaxa

Los Rayos del Necaxa tienen nuevo defensa central para el Torneo Apertura 2026, se trata de Diego Ochoa de 21 años de edad. El canterano de las Chivas del Guadalajara y con reciente pasado en los Bravos de Juárez es considerado uno de los mejores prospectos del futbol mexicano y será tarea de Martín Varini y su cuerpo técnico potenciarlo aún más para llevarlo al siguiente nivel.

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A través de su cuenta oficial de Twitter/X, el cuadro hidrocálido dio a conocer la noticia ;''¡Diego Ochoa ya es Rayo! 💪 El joven central mexicano se une a nuestra escuadra rumbo al #Apertura2026... ¡Bienvenido! 👋'', destacó el posteo. Cabe recordar que, el futbolista nacido en Zapopán, Jalisco buscará llenarle el ojo al estratega sudamericano y consolidarse en la primera línea del Necaxa para la próxima temporada.

Una joven estrella

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, Ochoa está valuado en 75 mil euros, sin embargo, esa cantidad podría exponencialmente subir conforme tenga actividad en el futbol mexicano. Por si fuera poco, el zaguero de 21 años ya tiene experiencia vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol, primero en la sub-18 y después en la sub-21, siendo uno de los referentes de las escuadras juveniles de nuestro país.

Finalmente, se espera que las Chivas del Guadalajara hayan solamente cedido a Ochoa y lo regresen a Verde Valle cuando este más fogueado en busca de que se consolide en el equipo rojiblanco.