América buscaría el fichaje de dos jugadores; hoy están disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026

El Club América ha sufrido muchas modificaciones en los últimos días, pues aunada a la baja de André Jardine la directiva actuó rápido para confirmar el fichaje de Almada, motivo por el cual el técnico uruguayo será el encargado de llevar al equipo a lo más alto de la Liga BBVA MX.

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Con el regreso de Guillermo Almada el Club América entiende que deben pelear nuevamente por todos los campeonatos. Por tal motivo, el mercado de fichajes será importante para una institución que, desde ya, ha puesto sus ojos en dos elementos que disputan la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la actualidad.

¿Qué jugadores de la Selección Mexicana podría fichar el Club América?

De acuerdo con información de Víctor Díaz de ESPN, el Club América tiene en mente contratar a Luis Chávez de cara a la próxima temporada. La fuente detalla que el jugador le habría comunicado a su entorno sus deseos por volver a México, esto luego de la aventura que vivió en Rusia.

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Vale decir, además, que Luis Chávez es del agrado de Guillermo Almada pese a tener 30 años de edad, por lo que no se descarta su retorno a México toda vez que otras instituciones, como Cruz Azul, también se habrían acercado a él para preguntar el costo de sus servicios.

Aunado a él, el portal PAOK 24 señala que el Club América, junto a escuadras como Pumas y Cruz Azul, estarían siguiendo de cerca a Jorge Sánchez, quien tras un paso por el club griego tendría en mente regresar a México una vez termine la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué bajas tendría el Club América de Guillermo Almada?

A la espera de concretarse el mercado de fichajes, vale mencionar que el Club América también tendría bajas de consideración como podrían serlo Jonathan dos Santos, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, estos últimos si tienen una buena participación con la Selección de Uruguay en el Mundial.