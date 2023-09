“No me merecía mi cese”, ex entrenador de España Femenil

Con la Selección Femenina de España como campeona del mundo, se han destapado múltiples polémicas alrededor de la Real Federación Española de Futbol: el caso de Luis Rubiales, presidente de la RFEF que fue suspendido de su cargo por 90 días.

Con base en esto, Jorge Vilda, quien entrenó a la escuadra que fue campeona del mundo, fue destituido de su cargo tan sólo 15 días después de conquistar el trofeo que todo director técnico sueña. En su lugar, Montserrat Tomé tomo la dirección del equipo, quien justamente fungió como auxiliar de Vilda durante su permanencia con la Furia Roja.

“No veía merecido mi cese”, Jorge Vilda

Tras conocer la noticia, Jorge Vilda no se quedó callado y contó cómo se manejó la situación, “ha sido una breve reunión. La explicación han sido cambios estructurales. Después de 17 años en el futbol femenino, de todo lo conseguido, tengo la conciencia tranquila porque sé que he dado el 100%”, declaró.

Asimismo, aseguro que no entendió el porqué de la decisión, “no veía merecido mi cese”, expuso, para después rememorar los torneos que enfrentará España sin él, “me veía con fuerzas y ganas de disputar una Nations League por primera vez, me motivaba mucho estar en los Juegos Olímpicos”, constató Vilda.

No dejó escapar la plataforma para comunicar que, durante su estancia, hizo todo desde su trinchera para la mejoría de las plataformas dentro del futbol femenino. “Llevo 17 años luchando por el futbol femenino y los valores de respeto, igualdad trabajo en equipo y deportividad. Lo único que he hecho ha sido trabajar e intentar dar lo máximo para conseguir los éxitos”, manifestó.

El nombramiento de Montse Tomé como DT de España

En sus mismas declaraciones, Vilda aseguró que felicitó a Tomé, su sucesora, por llegar al cargo. “Creo que tiene capacidad para hacerlo muy bien, fue elegida por mí para el cuerpo técnico”, dijo, “el mayor legado que puedo dejar es el estilo de juego reconocible y la metodología”, agregó el español.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF nombra a @montse_tome nueva seleccionadora nacional femenina.



La asturiana será la primera mujer en ostentar el cargo y se estrenará en septiembre en la #NationsLeague ante Suecia y Suiza.



ℹ️ https://t.co/qgpEuiyFfF #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/SoedPhB0cS — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 5, 2023

Pero contrario a él, las jugadoras del equipo, no están de acuerdo con la decisión de poner a Tomé en el cargo, ya que es continuar bajo el mismo orden, considerando que ella era la mano derecha de Vilda.

Las propias internacionales, ven a Tomé como una apuesta continuista, sobre todo contemplando que ella participó en las reuniones individuales mantenidas tras la renuncia de las 15, lo que provocó la ruptura del vestuario el año pasado.