Brilló en la última temporada, hoy vive una preocupante situación con Chivas por sus lesiones

Una de las razones por las cuales las Chivas del Guadalajara no han repetido el nivel mostrado en el campo en relación al torneo anterior deriva de la cantidad de lesiones con las que Gabriel Milito, y el resto de su cuerpo técnico, han tenido que lidiar en estos meses.

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Dentro de las incontables bajas que Chivas ha tenido en la temporada las que más destacan han sido en el apartado defensivo, mismo en donde el Guadalajara ha tenido que lidiar con hasta cuatro lesionados al mismo tiempo. Uno de ellos, tristemente, es José Castillo.

¿Qué pasa con José Castillo, jugador de Chivas?

José Castillo fue uno de los elementos más importantes que Chivas tuvo en la temporada pasada, pues fue gracias a su solvencia defensiva y a su pie izquierdo que el Rebaño Sagrado llegó hasta la ronda semifinal, misma en donde cayó por un marcador global frente a Cruz Azul.

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Sin embargo, la realidad en este Apertura 2026 es completamente otra para el mexicano, quien se ha perdido la gran mayoría de juegos debido a una lesión que se ha complicado con el paso de los días y que, sin duda, tiene preocupados tanto a Gabriel Milito como a la afición rojiblanca.

José Castillo se lesionó en la última edición de la Leagues Cup y, desde entonces, no ha tenido actividad en Chivas. Ante ello, fue el mismo Milito quien reconoció que su jugador ha sufrido tres malestares físicos en la temporada, los cuales le han impedido ser regular en la misma.

¿Cuándo volverá José Castillo de su lesión?

Gabriel Milito aseguró que José Castillo ya se encuentra en la recta final de su recuperación, por lo que espera no acelerar el proceso para que el defensor de Chivas esté en las mejores condiciones para las últimas jornadas de la temporada regular y, por ende, en la Liguilla del futbol mexicano.