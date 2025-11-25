¡CONTUNDENTE! El mensaje de José Juan Macías sobre su futuro en Pumas: “Pronto comunicaré noticias…”

El futuro de José Juan Macías es incierto. Luego de que el delantero llegara como refuerzo al Club Universidad Nacional para el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, la continuidad del jugador de 26 años de edad se ha puesto en duda tras la lesión sufrida en la Jornada 17 contra Cruz Azul, misma por la que va a ser baja por un largo periodo al presentar una ruptura de ligamento cruzado anterior.

Ante la baja de JJ Macías, mucho se ha hablado sobre el contrato del atacante con Pumas. En primera instancia se dijo algo de una posible renovación de contrato debido al buen rendimiento de José Juan Macías, pues en 11 partidos hizo cuatro goles y dio dos asistencias. Sin embargo, reportes recientes señalan que el delantero no va a continuar en el equipo de la UNAM.

“Hola a todos. Antes que nada, quiero agradecerles por todos los mensajes, llamadas y muestras de cariño que me han dado en estos días. Ha sido una etapa muy complicada emocionalmente y su apoyo es lo que me ha dado fuerza para intentar levantarme de nuevo.

“Quiero dar gracias a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional y, a mis Doctores porque la cirugía fue un éxito. Pronto les comunicaré noticias reales sobre mi futuro. Que Dios los bendiga y gracias infinitas por tanto cariño hacia mi persona…”, publicó JJ Macías en su cuenta de Instagram.

A lo largo del Apertura 2025, Pumas no pudo avanzar a la Liguilla de la presente campaña, pues el equipo dirigido por Efraín Juárez fue eliminado en la instancia de Play-In por Pachuca.

