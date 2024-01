El equipo de la Roma anuncia la salida de José Mourinho

Ya no habrá ‘Special One’ en el equipo de la Roma ya que la escuadra de la Serie A anuncia la salida del técnico portugués José Mourinho.

“La Roma anuncia que José Mourinho y sus colaboradores técnicos dejarán el club con efecto inmediato”, comunicó el club de la capital italiana en un comunicado oficial.

Mourinho llegó a la Roma en mayo de 2021 y deja el club tras tres jornadas seguidas de Serie A sin ganar y una dolorosa eliminación copera ante Lazio.

Los dueños de la Roma agradecen a Mourinho

“Agradecemos a José en nombre de todos nosotros por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde su llegada a los Giallorossi”, expresaron Dan y Ryan Friedkin, dueños del equipo de ‘La Loba’ en el comunicado.

“Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión, pero creemos que, por el bien del club, es necesario un cambio inmediato. Le deseamos a José y sus colaboradores lo mejor para el futuro”, adjuntaron.

La decisión, inesperada en Roma, llega apenas un mes después de que Mourinho expresara su voluntad de continuar la próxima temporada en el combinado romano, con el que tenía contrato hasta junio de 2024.

Daniele De Rossi fue nombrado el nuevo entrenador del Roma.

Mourinho se despide de los aficionados de la Roma

José Mourinho abandonó la ciudad deportiva de Trigoria y se despidió de los aficionados que acudieron a las afueras de la capital italiana para agradecer al entrenador luso por estas dos temporadas y media.

“Gracias a ustedes por estos dos años”, dijo Mourinho desde el coche a los aficionados que acudieron.

Unos aficionados que, antes de ver a Mourinho por última vez, se mostraron sorprendidos por la decisión del club de despedir al técnico que levantó en 2022 el trofeo de Conference League, en la que fue primera final europea tras 31 años y el primer título desde 2008, y que llevó al equipo a la final de la Europa League la pasada campaña.

“No me ha gustado la decisión porque es una gran persona, pero lamentablemente los resultados no llegaban y cuando no vienen cambia el entrenador, es normal. Le sucede a otros entrenadores también”, comentó un veterano seguidor romanista de 70 años que fue a despedir al técnico esta mañana.