Lionel Messi gana por tercera vez el trofeo The Best

The Best al mejor jugador

El argentino Lionel Messi se hizo con su tercer galardón The Best a mejor jugador del mundo, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé.

Messi, que no apareció en la gala, conquistó su segunda Ligue 1 con el Paris Saint Germain, fue el máximo asistente de la competición y acabó en el mejor once del año de la liga francesa durante el período que cubre el premio The Best, desde el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final de la Copa del Mundo de 2022, hasta el 20 de agosto de 2023.

El de Rosario ya ganó este galardón en 2019, por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, y en 2022, superando a Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Tras completar su segunda temporada en el PSG, Messi decidió abandonar Europa y marcharse al Inter Miami, con el que ganó la Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos, y anotó once goles en catorce partidos, aunque no consiguió clasificar al equipo a los playoff de la MLS.

En octubre, Messi recibió en París su octavos Balón de Oro, en reconocimiento principalmente al Mundial que conquistó en diciembre de 2022 con Argentina, la tercera estrella en la camiseta de la albiceleste.

A sus 36 años, con todo ganado en Europa y siendo el máximo goleador histórico de Argentina, el próximo reto de Messi es la Copa América que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2024.

REUTERS

The Best a la mejor jugadora

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y de la selección española, ganó el premio The Best a mejor futbolista, por delante de la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, y de la también española Jennifer Hermoso, del equipo Tigres.

Bonmatí, que ya fue galardonada con el Balón de Oro en octubre, ganó entre agosto de 2022 y agosto de 2023, el período que cubre el The Best, la Liga española, la Supercopa de España y la Liga de Campeones con el Barcelona, además del Mundial de Australia y Nueva Zelanda con la selección española.

Premio Puskas al mejor gol

Guilherme Madruga, del Botafogo, se hizo este lunes con el premio Puskas a mejor gol de la pasada temporada con su espectacular chilena contra el Novorizontino en la Serie B brasileña.

El defensa marcó un golazo de chilena desde fuera del área que sirvió para que el Botafogo se llevara los tres puntos en su visita al campo del Novorizontino.

El tanto de Madruga se impuso a un trallazo del paraguayo Julio Enciso desde treinta metros contra el Manchester City en la Premier League y a una rabona de Nuno Santos, del Sporting de Portugal, contra el Boavista.

The Best al mejor entrenador

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue elegido mejor técnico del año en los premios The Best, por delante de Simone Inzaghi, del Inter de Milán, y Luciano Spalletti, que dirigió al Nápoles.

Guardiola ganó entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 el segundo triplete en la historia del fútbol inglés, al conquistar su quinta Premier League, la primera Champions League en la historia del City, y la FA Cup.

En su séptima temporada al frente de los ‘cityzens’, Guardiola cumplió el sueño de repetir el triplete que ya logró con el Barcelona, además de darle al City la primera Champions de su vida.

“Me gustaría compartir este premio con Luciano, por su gran temporada con el Nápoles después de tantos años, y a Simone, por lo difícil que nos lo puso en la final con esa plantilla maravillosa. Y también lo quiero compartir con los dueños del City, especialmente con Ferran Soriano, por crear esta idea, y con Txiki Begiristan, por confiar en mí", dijo Guardiola en el Apollo de Londres.

El español también le dedicó el premio a su padre, de 92 años, que le acompañó a la ceremonia.

The Best al mejor portero

Ederson Moraes, portero del Manchester City, ha sido elegido mejor portero del año en los premios The Best, por delante de Thibaut Courtois, del Real Madrid, y Yassine Bounou, del Al Hilal.

Ederson fue el portero titular del City en la conquista del segundo triplete en la historia del futbol inglés, ganando la Premier League, la Champions League y la FA Cup.

El brasileño, que llegó al Manchester City procedente del Benfica por 40 millones en 2017, dejó su puerta a cero en once ocasiones en Premier, ayudando al City a ganar su tercera Premier seguida, y solo recibió tres goles en las eliminatorias de la Champions.

The Best la mejor portera

La inglesa Mary Earps, del Manchester United, se hizo con el premio The Best a mejor portera por delante de la española Catalina Coll, del Barcelona, y la australiana Mackenzie Arnold, del West Ham United.

Earps, internacional con Inglaterra, se llevó el Guante de Oro en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda, además de parar un penalti en la final que perdieron las inglesas ante España gracias a un gol de Olga Carmona. En toda la Copa del Mundo, Earps solo recibió cuatro tantos.

Previo del trofeo The Best

Los Premios The Best se entregan este lunes 15 enero a partir de las 14:00 horas tiempo del centro de México donde se reconocerá los mejor del futbol mundial de la temporada pasada.

Luego de tres ediciones virtuales por la pandemia y un año en Milán, los The Best vuelven a la ciudad de Londres, donde se celebraron los eventos de 2017 y 2018, pero con cambio de escenario; del London Palladium se pasa al Apollo.

Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé en la terna de mejor jugador

El astro argentino Lionel Messi aparece entre los tres nominados a mejor jugador, junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Su elección no está exenta de polémica, ya que este premio cubre el período entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de la final del Mundial, y el 20 de agosto de 2023. Es decir, en este período, Messi ha cosechado una Ligue 1, fue máximo asistente del Paris Saint Germain en la liga francesa y fichó por el Inter Miami de la MLS, donde logró una Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos.

Al parecer Erling Haaland podría llevarse el premio ya que rompió el récord de goles de la historia de la Premier League con 36 tantos, fue Bota de Oro europea, máximo goleador de la Champions League con doce goles y elegido mejor jugador de la Premier League y el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés), así como el mejor joven de la liga inglesa.

En un tercer plano queda el astro francés Mbappé, que hizo 41 goles en 43 partidos con el PSG, pero solo pudo sumar otra Ligue 1 a su palmarés.

Aitana Bonmatí, Linda Caicedo y Jennifer Hermoso en la terna a mejor jugadora

Muchas más certezas hay en el The Best a mejor jugadora, donde Aitana Bonmatí cuenta con todas las papeletas por encima de Linda Caicedo, del Real Madrid, y Jennifer Hermoso, de Tigres.

La jugadora del Barcelona no solo ha sido elegida Balón de Oro, mejor jugadora de la UEFA y Balón de Oro del pasado Mundial, también ha ganado la Liga Española, la Supercopa de España y la Champions League. Es la única persona en la historia, hombre o mujer, en ganar todas las competiciones en las que ha participado en una temporada siendo a la vez elegida mejor jugadora en todas ellas. Será el primer The Best para Aitana, que sucederá en el palmarés a Alexia Putellas, ganadora en las dos últimas ediciones.

Tampoco hay muchas dudas de que Pep Guardiola se llevará su segundo The Best a mejor entrenador, tras el segundo triplete de su carrera, por delante de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti, y que Mary Earps será la mejor portera, dada su condición de Guante de Oro del Mundial y después de que la cadena británica BBC la eligiera personalidad del año en el país.

En la categoría de portero, Thibaut Courtois, Ederson Moraes y Yassine Bono se disputarán suceder a Emiliano Martínez en el galardón, mientras que en el trofeo de mejor entrenador/a de futbol femenino, Jonatan Giráldez y su triplete con el Barcelona competirá contra la reina de este evento, una Sarina Wiegman que opta a un cuarto premio gracias a la final del Mundial a la que llevó a Inglaterra.

En el premio Puskas, uno de los más espectaculares de la noche, se elegirá entre el misil del paraguayo Julio Enciso, del Brighton & Hove Albion, contra el Manchester City, la chilena de Guilherme Madruga con Botafogo, y la rabona de Nuno Santos con el Sporting de Portugal.