Esta es la historia del nadador mexicano de 71 años que compite en los mejores torneos del mundo

El deporte encuentra historias en todos los rincones, simplemente deben buscarse para darles su empuje hacia las demás personas. En este caso, el testimonio de José Roberto Ramírez Romero habla de la forma en cómo darle la vuelta a las complicaciones. Tras ser detenido para seguir jugando al fútbol, encontró en la natación su pasión perdida. Por eso aquí está la historia del nadador mexicano que compite a sus 71 años.

¿Quién es José Ramírez, el nadador mexicano que compite a los 71 años?

Este hombre lleva 22 años de retiro tras convertirse en pensionado del IMSS, lo cual le permitió encontrar en el deporte su principal motor de actividades. Él mismo le contó al Diario en Xalapa que su incursión en el deporte acuático se dio por una lesión en la rodilla, como todo buen futbolista que se respeta.

“Después de una operación me prohibieron jugar futbol, así que opté por seguir en la natación. Durante la pandemia conocí las aguas abiertas y desde ese momento me enamoré de la disciplina. A mi edad (la natación) me ha ayudado a mantenerme sano y fuerte. La verdad es la mejor disciplina”.

Es decir, de manera bastante fortuita llegó a este tipo de competiciones, sin embargo ya participó en actividades en estados como Puebla, Tlaxcala, Nayarit y León. Además, internacionalmente compitió en Cuba, Colombia y recientemente en República Dominicana. Por ello, ganó la oportunidad de viajar a Dubai en el evento de Oceanman que se llevará a cabo entre el 3 y el 7 de diciembre, por lo cual se encuentra buscando patrocinadores para conseguir el dinero del viaje al país asiático.

¿Qué es el Oceanman, donde competirá este nadador mexicano?

El Oceanman precisamente es una serie de competencias de natación que tiene actividades en diferentes sitios a lo largo del año. Dubai será el cierre de 2025, donde hay posibilidad de competir en 500 m hasta los 10 kilómetros. Allí se reúnen desde nadadores a amateurs hasta profesionales que buscan crear comunidad, buscar el bienestar y forjar el coraje de enfrentarse a experiencias como nadar en aguas abiertas, según la descripción del propio circuito.