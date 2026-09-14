Patricia Vera, entrenadora: “Un buen entrenamiento de 20 minutos vale más que una hora perdida en el gimnasio”

La falta de tiempo suele convertirse en uno de los principales obstáculos para realizar ejercicio. Muchas personas incluso consideran que no vale la pena acudir al gimnasio si no pueden permanecer al menos una hora. Sin embargo, la duración de una rutina no siempre determina su efectividad.

Patricia Vera, entrenadora y referente del proyecto Málaga Entrena, explicó que una sesión breve puede generar un estímulo suficiente cuando existe una planificación adecuada. La elección de los ejercicios, la intensidad y la constancia pueden ser más importantes que los minutos acumulados frente a las máquinas.

Patricia Vera explica por qué 20 minutos pueden ser suficientes

“Un buen entrenamiento de 20 minutos vale más que una hora perdida en el gimnasio”, aseguró Vera en declaraciones recogidas por El Español. Para la especialista, el problema no es disponer de poco tiempo, sino no saber aprovecharlo.

El tiempo necesario para entrenar fuerza y tener una mejor salud

Una rutina corta debe eliminar pausas innecesarias y movimientos que no contribuyan directamente al objetivo. Vera recomienda priorizar ejercicios capaces de involucrar varios grupos musculares al mismo tiempo, en lugar de completar una extensa lista de trabajos aislados.

Sentadillas, zancadas, remos, presses y peso muerto son algunos de los movimientos que permiten optimizar una sesión. De esta manera, cuatro ejercicios bien seleccionados pueden ofrecer un estímulo más completo que utilizar diez máquinas sin una estructura definida.

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Qué necesita un entrenamiento corto para dar resultados

Entrenar durante 20 minutos no significa hacer los ejercicios con prisa. La técnica debe conservarse y los descansos tienen que permitir completar cada serie de forma segura.

Una sesión breve puede comenzar con algunos minutos de calentamiento y continuar con movimientos para piernas, espalda y pecho. Por ejemplo, se podrían combinar sentadillas, remo, press y puente de glúteos en dos o tres rondas, siempre con una dificultad adaptada a la condición física.

La intensidad también es importante. Las últimas repeticiones deberían representar un esfuerzo, pero no es necesario terminar completamente agotado. Sudar más o llegar al fallo muscular en todas las series no garantiza un mejor entrenamiento.

El entrenamiento de fuerza mejora la movilidad

Las cuatro señales de que una rutina de 20 minutos fue efectiva

Existen cuatro puntos que permiten evaluar si el tiempo fue bien aprovechado:



Se trabajaron los principales grupos musculares.

Las últimas repeticiones exigieron esfuerzo sin perjudicar la técnica.

Se registraron las cargas o repeticiones para medir el progreso.

La sesión puede repetirse durante la semana sin acumular un cansancio excesivo.

La evidencia respalda esta idea. Una actualización publicada en 2026 por el American College of Sports Medicine analizó 137 revisiones sistemáticas con más de 30 mil participantes y concluyó que la constancia tiene más importancia que seguir programas complejos.

El organismo recomienda trabajar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana. Además, establece que las pesas, las bandas elásticas, las máquinas y el propio peso corporal pueden producir mejoras cuando se utilizan con esfuerzo y regularidad.