¡Confirmado! Estas serán las últimas cinco apariciones de John Cena en WWE; ¿cuándo y dónde serán?

John Cena está listo para despedirse oficialmente de la WWE. Conoce cuáles son las últimas cinco apariciones del luchador, así como las fechas confirmadas.

ultimas-cinco-apariciones-john-cena-wwe.jpg
WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
¿Estás listo para el adiós definitivo? Después de prácticamente 10 meses, finalmente ha comenzado la cuenta regresiva para el término del contrato de John Cena en la WWE , motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer cuándo y dónde serán sus últimas cinco apariciones.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Después de varias apariciones en algunos de los magnos eventos de la empresa, vale decir que restan solamente cinco apariciones de John Cena en la WWE. En ese sentido, es preciso mencionar que la primera de estas se llevará a cabo en las próximas horas, cuando se presente en Crown Jewel.

¿Dónde y cuándo serán las últimas apariciones de John Cena en WWE?

Tal y como se mencionó, la primera aparición de John Cena en la WWE será en Crown Jewel 2025, cuando se mida en un mano a mano espectacular a AJ Styles. La siguiente lucha será hasta el 10 de noviembre, cuando el rapero mayor se despida de su gente en una edición de RAW en Boston, Massachusetts.

Una semana después, el lunes 17 de noviembre, John Cena volverá a presentarse en un show semana de RAW llevado a cabo en la ciudad de Nueva York para, después, volver el 29 de noviembre nada más y nada menos que en Survivor Series, frente a un rival que aún no se ha dado a conocer.

Por último, John Cena le dirá adiós completamente a la WWE el sábado 13 de diciembre del 2025, en una edición más del Saturday Night Main Event. En este punto cabe mencionar que hasta el momento no se sabe el rival del luchador, por lo que habrá que estar atentos a esta situación.

¿Quién sería el último rival de John Cena el 13 de diciembre?

En estos momentos, el 17 veces campeón del mundo dentro de la WWE aún no conoce al luchador con el que cerrará su trayectoria en la empresa; sin embargo, han surgido nombres de la talla de Jey Uso, Gunter, Dominik Mysterio e incluso Edge, aunque vale decir que este luchador forma parte de otra empresa en la actualidad.

Alan Chávez - Marktube

