Azteca Deportes
Otros Deportes
Cartelera Crown Jewel 2025: Día, lugar y horario del próximo evento de la WWE

Crown Jewel 2025 está prácticamente a la vuelta de la esquina; por ende, es preciso que conozcas su cartelera, el día, horario y lugar de transmisión.

cartelera-crown-jewel-2025-dia-horario-wwe.jpg
WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Todo está listo para disfrutar de uno de los últimos magnos eventos que la WWE tendrá a lo largo del año. Crown Jewel 2025 finalmente ha llegado, motivo por el cual luce importante que conozcas la cartelera actualizada hasta el día de hoy, así como el día, lugar y horario para esta función.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Después de un año por demás extraño para la WWE en cuanto a luchas se refiere, la compañía que hoy lidera Triple H espera terminar el mismo de la mejor manera posible y, para ello, ha preparado una cartelera realmente llamativa para Crown Jewel 2025, un evento que poco a poco ha comenzado a llamar la atención.

¿Cuál es la cartelera oficial para Crown Jewel 2025?

Sin duda, el combate que acapara las miradas de los cinco programados hasta ahora es aquel que medirá a John Cena y AJ Styles. Ambas superestrellas no disputarán nada en el ring más que el orgullo, esto considerando que los dos piensan retirarse de cara a los próximos meses.

Este combate, sin embargo, no es el único. Hasta el momento, la WWE ha confirmado un total de cinco luchas mismas que traerán consigo el arribo de campeones mundiales y rivalidades que han permanecido con el paso de los meses, por lo que aquí conocerás cómo se encuentra la cartelera hasta el momento.

  • John Cena vs AJ Styles.
  • Roman Reigns vs Bronson Reed.
  • Rhea Ripley & Ivo Sky vs Kairi Sane y Asuka.
  • Stephanie Vaquer vs Tiffany Stratton: Campeona Femenina de la WWE vs Campeona Mundial Femenina.
  • Cody Rhodes vs Seth Rollins: Campeón Indiscutido de la WWE vs Campeón Mundial de Peso Pesado.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será Crown Jewel WWE 2025?

Debes saber que este evento se llevará a cabo en Australia, país de origen de Rhea Ripley , por lo cual los horarios serán un tanto complicados de este lado del mundo. El evento se llevará a cabo el sábado 11 de octubre del año 2025 y comenzará en punto de las 06:00 horas, tiempo centro de México. Para disfrutar del mismo, podrás hacerlo a través del minuto a minuto en las redes sociales de la WWE.

Alan Chávez - Marktube

