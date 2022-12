Gvardiol muestra desinterés en ganar el premio al mejor jugador joven

Croacia derrotó a Marruecos en el juego por el tercer lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022; con el resultado, la selección de los balcanes hiló su segunda justa mundialista dentro del podio: subcampeón en Rusia 2018 y tercer puesto en el Mundial de 2022. De toda su participación, Joško Gvardiol fue uno de los jugadores más relevantes, quien es candidato a mejor jugador joven del máximo torneo a nivel de selecciones.

La palabras de Joško Gvardiol sobre la posibilidad de ganar un premio individual

“No estoy interesado por ese premio (al jugador más joven). He ganado el bronce (tercer lugar) y con eso me sirve. Si me lo dan, perfecto. También me quedaré feliz si no me lo dan”, fueron las palabras del defensor central croata tras el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Igualmente, el defensa croata compartió lo que significa, para él, obtener el tercer puesto en una Copa del Mundo: “Todavía no somos realmente conscientes de lo que hemos hecho. Hemos demostrado que, cuando es más difícil y realmente lo queremos, todo es posible. Es difícil describir esto”, comentó Joško Gvardiol, quien vio la participación de Croacia en Rusia 2018 como juvenil del Dinamo Zagreb.

¿Por qué Joško Gvardiol usó máscara durante Qatar 2022?

En noviembre de 2021, Joško Gvardiol y Willy Orban, ambos jugadores del RB Leipzig, tuvieron un fuerte choque de cabezas y el zaguero croata fue quien se llevó la peor parte: se rompió la nariz, situación que llegó a poner en peligro su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022; por lo anterior, el defensa de 20 años tuvo que usar una máscara protectora durante su participación en la justa mundialista.

El futuro de Joško Gvardiol a nivel de clubes

El futbolista croata de 20 años se dio a conocer en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se ha convertido en uno de los principales objetivos para reforzar la defensa en diversos clubes alrededor del mundo. Aquellos equipos que quieran tener a Joško Gvardiol en su plantilla, deberán pagar, al menos, 60 millones de euros, valor que tiene el zaguero en Transfermarkt