Dinamita Márquez ataca a Jake Paul por ‘faltarle el respeto al boxeo’

Dentro del mundo del boxeo, uno de los personajes más criticados en los últimos días es Jake Paul, YouTuber que decidió incursionar en este deporte hace unos años y que incluso está a nada de figurar en el ranking del CMB, por lo que Juan Manuel Márquez lanzó una fuerte crítica en su contra.

Dinamita Márquez considera que Jake Paul no es un boxeador en el estricto sentido de la palabra, pues se prepara en el gimnasio y todo, pero no tiene los mismos sacrificios que un pugilista profesional que tiene su vida en este deporte.

Juan Manuel Márquez atiza contra Jake Paul

En entrevista con ‘ProBox’, Dinamita Márquez mencionó que la carrera del YouTuber se le hace una ‘falta de respeto al boxeo’, pues si bien ha reunido mucha gente, no tiene el recorrido que cualquier profesional tiene, mismo que inician desde niños.

“Creo que de alguna manera le falta el respeto al boxeo y a los propios boxeadores, porque debes empezar desde niño. Lo hace bien, pero creo que le faltan cosas. Empezamos de niños, la experiencia; venimos de una familia de boxeadores”, dijo Dinamita.

Aunado con esto, Márquez comentó que Jake Paul le falta al respeto al boxeo por la forma en que ve al deporte, ya que aunque también es un negocio, su enfoque es totalmente en el dinero y en rivales ‘fáciles’.

“Sé que es un negocio, muy positivo para ellos, por eso están en el boxeo, pero no tienen respeto al buscar cosas fáciles y rivales que no son una prueba para escalar. Jake Paul es un youtuber que se dedica a viajar, pero no es un boxeador como tal”, sentenció.

Jake Paul, de momento, lleva 5 peleas como profesional y todas las ha ganado, pues de esos triunfos, 4 han sido por la vía del KO.