El Guerito de Tepito se reencontró con el Barrio…

Una semana después de haber debutado en el boxeo, anotándose una victoria en Arabia Saudita en contra del ugandés Ssewanyana, Juan Pérez hizo su retorno triunfal a las calles donde creció

“El Güerito de Tepito Habla Tras su Victoria en Arabia: Entrevista Exclusiva”

MUY CONTENTO AGRADECIDO CON TODO EL BARRIO, REGRESANDO CAMINANDO CON TODOS LOS DEL BARRIO Y RECORRIENDO EL BARRIO

Partiendo de Paseo de la Reforma, al pie de las pintorescas letras de Tepito, el pugilísta de 16 años comenzó su marcha adentrándose al mero Barrio Bravo.

Amigos, conocidos, vecinos, compañeros y fanáticos buscaron la foto y le mandaron un importante mensaje, que cuando sea famoso, no se olvide de su gente.

Los mariachis de Garibaldi, también se dieron cita. Uno de sus seguidores, no duda en que su disciplina lo hará ser una estrella

LO VEO LLEGAR LEJOS, PORQUE PUES ES DEDICADO Y DISCIPLINADO, ENTONCES YO LE VEO MUCHO CAMINO…

Entre tanta euforia, música, el folclor de Tepito y su apasionada gente que lleva el ADN del boxeo en la sangre, esta promesa del boxeo cerró su recorrido afirmando que él es el Hijo del Barrio

SIGNIFICA MUCHO, SIGNIFICA EL LUGAR DE DONDE SOY, DE DONDE CRECÍ, AGRADECIDO CON TODO EL BARRIO, YO SOY EL HIJO DEL BARRIO Y AGRADECIDO POR TODO EL APOYO

Los planes para el joven peleador siguen, cerrará el año entrenando, teniendo como objetivo pelear entre los meses de febrero y marzo del 2026.

