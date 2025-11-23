¡Por decisión unánime! Gennady Golovkin gana otro título mundial

El kazajo Gennady Golovkin es nombrado presidente de World Boxing, tras una decisión unánime tomada en el congreso celebrado en Roma y asume el reto de liderar el organismo internacional en un momento clave para el futuro del deporte dentro del programa olímpico.

Golovkin, excampeón mundial de peso medio y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, expresó su emoción en el comunicado oficial: “Es un privilegio ser elegido como nuevo presidente de World Boxing. Pero esto es solo el comienzo. A partir de hoy, los deportistas estarán en el centro de todas las decisiones”.

El kazajo, conocido mundialmente como “GGG”, adjuntó que su misión será recuperar la confianza en el boxeo olímpico y garantizar su presencia en Brisbane 2032. “Es el momento de que el boxeo avance como una familia unida”.

Gennady Golovkin: Una figura de prestigio mundial

Golovkin llega con un historial que respalda su liderazgo. En su carrera como profesional, registró un impresionante récord de 42 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 37 triunfos por nocaut, lo que lo convirtió en uno de los pegadores más temidos de su generación. Su carrera estuvo marcada por tres combates memorables frente al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, que se convirtieron en auténticos clásicos modernos del pugilismo.

¿Qué es el World Boxing?

World Boxing nació en 2023 como alternativa a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), sancionada por el Comité Olímpico Internacional por problemas de gobernanza. Desde entonces, el organismo ha trabajado para garantizar que el boxeo mantenga su lugar en los Juegos Olímpicos. La elección de Golovkin representa un paso firme hacia ese objetivo, con la intención de colocar a los atletas en el centro de las decisiones y fortalecer la credibilidad del deporte.

Gennady Golovkin tiene la misión de unir a las federaciones nacionales y asegurar que el boxeo olímpico recupere su prestigio. Su liderazgo abre la puerta a una nueva era para el pugilismo amateur.

