Todo listo para el Play-In: árbitros confirmados para Juárez vs Pachuca

Este domingo 23 de noviembre, Los Bravos de Juárez se enfrentan a los Tuzos de Pachuca en el partido de Play-In del Apertura 2025 que definirá quién avanza a la Liguilla para ocupar el octavo puesto y enfrentar en los cuartos de final a los actuales campeones el conjunto del Toluca.

FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Óscar Mejía García es el árbitro central para este importante duelo que fue designado por la Comisión de Árbitros. Mejía estará acompañado por Leonardo Javier Castillo Rodríguez como Asistente 1 y Óscar Yahir Barriga Castro como Asistente 2. El Cuarto Árbitro será Iván Antonio López Sánchez, mientras que la Quinta Árbitra será Jessica Fernanda Morales Morales, completando un cuerpo arbitral con experiencia y equilibrio.

La encargada del VAR será Diana Stephania Pérez Borja, respaldada por Edgar Magdaleno Castrejón como Asistente VAR. La presencia de este equipo garantiza que cada decisión clave contará con apoyo tecnológico, vital en un partido donde cada detalle puede marcar el rumbo hacia la Liguilla.

¿Dónde ver el partido Juárez vs Pachuca?

El encuentro entre los Bravos de Juárez y los Tuzos de Pachuca lo podrán ver en VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

¿Cómo llegaron Juárez y Pachuca a este encuentro de Play-In?

Los Bravos de Juárez llegan a este compromiso tras una campaña marcada por la irregularidad, pero con un cierre que les permitió mantenerse en zona de Play-In. Los dirigidos por Martín Marini cayeron ante los Xolos de Tijuana (3-1) en el partido por el séptimo puesto de la Liguilla. Su fortaleza como local será importante para tener la oportunidad de pelear por un boleto a la Fiesta Grande.

Por su parte, los Tuzos de Pachuca vivieron un torneo de altibajos, con jóvenes talentos que brillaron en momentos clave y un estilo ofensivo que los mantuvo competitivos. Aunque dejaron escapar puntos importantes, lograron llegar a este duelo al derrotar a los Pumas por marcador de 3-1 en el debut de su nuevo técnico Esteban Solari que tomó el puesto de Jaime Lozano.

