Jude Bellingham manda mensaje a los aficionados del Real Madrid

Jude Bellingham , el mediocampista inglés del Real Madrid, fue expulsado en el encuentro contra Osasuna por LaLiga, lo que dejó a su equipo con diez jugadores y complicó su lucha por el liderato. Tras el partido, Bellingham se dirigió a sus compañeros y aficionados a través de sus redes sociales para ofrecer una disculpa sincera por su actuación.

El partido, que terminó en un empate 1-1, estuvo marcado por la polémica expulsión de Bellingham al minuto 39. El árbitro José Luis Munuera Montero decidió enviar al inglés a los vestuarios tras un intercambio de palabras, lo que cambió el curso del encuentro. A pesar de que Bellingham ha explicado que sus palabras fueron malinterpretadas y que no había intención de insultar al árbitro, la decisión del colegiado fue definitiva.

Jude Bellingham se enfoca al partido ante Manchester City

“Ya se ha dicho bastante del malentendido, solo quería disculparme nuevamente por dejar a mis compañeros de equipo en una posición tan difícil y agradecer a los fanáticos por su apoyo y comprensión. Nos vemos el miércoles en casa”, escribió Jude en sus redes oficiales antes de publicar una imagen entrenando con la mente ya puesta en el encuentro europeo ante el Manchester City.

Carlo Ancelotti asegura que árbitro malinterpreto las palabras de Bellingham

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también defendió a Bellingham, afirmando que el árbitro no entendió bien lo que dijo el jugador. “Jude no insultó al árbitro, simplemente dijo ‘fuck off’, que en español se traduce como ‘no me jodas’, no es algo ofensivo”, explicó Ancelotti en la conferencia de prensa posterior al partido.

La expulsión de Bellingham fue un golpe duro para el Real Madrid, que tuvo que jugar con un jugador menos durante más de medio tiempo. A pesar de la situación complicada, el equipo logró mantener el empate, aunque la presión aumenta para mantenerse en la cima de la tabla de LaLiga.

Bellingham, conocido por su talento y su carácter apasionado, ha sido una pieza clave para el Real Madrid desde su llegada al club. Sin embargo, este incidente ha puesto de relieve la importancia de mantener la calma y el control en momentos críticos del juego. El joven mediocampista ha prometido aprender de esta experiencia y seguir trabajando para su equipo.

El próximo desafío para el Real Madrid será enfrentarse a Girona en la jornada siguiente, y Bellingham buscará demostrar que puede superar este tropiezo y contribuir al éxito del equipo.