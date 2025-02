Dos segundos en la cancha: La roja más rápida por insultos

En el mundo del futbol, las expulsiones por insultos no son extrañas, pero algunas destacan por su rapidez y controversia. Tal es el caso de la histórica expulsión de Lee Todd en la liga amateur de Cross Farm, una localidad al norte de Inglaterra, que vuelve a ser tema de conversación tras la reciente expulsión de Jude Bellingham en el partido entre Osasuna y Real Madrid.

¿Sergio Ramos es la solución para Monterrey? | La Mesa Protagonistas

La expulsión de Lee Todd, la más rápida

El 27 de octubre del 2000, en un partido entre el Cross Farm y el Taunton East Reach Wanderers, Lee Todd fue expulsado a los dos segundos del inicio del partido. Tras el pitido inicial del árbitro, Todd exclamó “fuck me, that was loud” ("joder, eso ha sido fuerte"), lo que le valió una tarjeta roja directa por lenguaje inapropiado. Esta acción le otorgó el récord de la expulsión más rápida en la historia del futbol.

Te puede interesar: “Yo quiero seguir en el banquillo”, Carlo Ancelotti sobre el polémico arbitraje

Todd defendió su comentario alegando que no iba dirigido ni al árbitro ni a ningún jugador, sino que fue una expresión espontánea debido al fuerte pitido. “El futbol es un deporte de hombres y los jugadores insultan todo el tiempo”, declaró Todd al diario británico “The Times”. A pesar de la expulsión, su equipo ganó el partido por 11-2. Todd recibió una multa de 27 libras y una suspensión de 35 días.

El Caso de Jude Bellingham

La historia de Todd ha cobrado relevancia nuevamente después de que Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, fuera expulsado en el partido contra Osasuna por decir “fuck off” ("vete a la mierda” o “a la mierda”, dependiendo del contexto). La expresión fue dirigida al árbitro tras una decisión controvertida, lo que resultó en su tarjeta roja.

En la Premier League, expresiones como “fuck off” son comunes y rara vez resultan en expulsiones, como lo explicó Cristiano Ronaldo en una entrevista con El Chiringuito. Sin embargo, en La Liga, los árbitros son más estrictos con este tipo de lenguaje.

Diferencia del arbitraje en Inglaterra y España

La diferencia en la reacción de los árbitros en Inglaterra y España ante el mismo tipo de lenguaje es notable. Mientras que Todd fue expulsado por una expresión casual al aire, Bellingham recibió una sanción por una expresión dirigida a una figura de autoridad en un contexto más formal.

Te puede interesar: Ibrahimovic se rinde ante Gimenez: “Cuando entra en el área hay posibilidad de gol”

El código disciplinario de la Federación Inglesa de Futbol (FA) establece que el uso de lenguaje inapropiado puede llevar a expulsiones, multas y sanciones adicionales. Esta normativa fue aplicada recientemente cuando el árbitro Michael Oliver expulsó a Arne Slot, técnico del Liverpool, por utilizar lenguaje abusivo tras un partido.