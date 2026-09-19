Juegos de hoy, sábado 19 de septiembre, de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Fin de semana de Liga MX Femenil; este sábado arranca la acción con la visita de Chivas a Tijuana en el Estadio Caliente, para el domingo, Pumas y América buscan sumar en casa, y el lunes cerramos la jornada con cuatro partidos clave en la lucha por la clasificación
Este sábado 19 de septiembre tenemos actividad de la Liga MX Femenil. La Jornada 8 del certamen nos entrega un duelo en la frontera para abrir el fin de semana, dejando el grueso de los compromisos para el domingo y el cierre de la fecha el día lunes.
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Tijuana Femenil vs Chivas Femenil
- Sede: Estadio Caliente.
- Horario: 17:06 hrs (hora del centro de México).
Es el único partido del día de hoy sábado 19 de septiembre.
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Domingo 20 de septiembre
La actividad dominical pone en escena a escuadras capitalinas y tapatías que buscan sumar puntos clave para escalar posiciones en la tabla general
Pumas Femenil vs Puebla Femenil
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Horario: 12:00 hrs
Club América Femenil vs Atlas FemenilClub América Femenil vs Atlas Femenil
- Sede: Estadio Banorte
- Horario: 15:45 hrs
Atlético de San Luis Femenil vs Pachuca Femenil
- Sede: Estadio Alfonso Lastras
- Horario: 17:00 hrs
(Horarios del centro de México).
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Lunes 21 de septiembre
El cierre de la jornada se jugará con la tradicional cartelera de lunes, presentando cuatro encuentros consecutivos para definir el rumbo de los equipos en la clasificación.
Atlante Femenil vs Querétaro Femenil
- Sede: Estadio CAR Atlante
Horario: 15:45 hrs
León Femenil vs FC Juárez Femenil
- Sede: Estadio Nou Camp
- Horario: 17:00 hrs
Toluca Femenil vs Tigres Femenil
- Sede: Nemesio Diez
- Horario: 18:00 hrs
Santos Laguna Femenil vs Cruz Azul Femenil
- Sede: Estadio TSM
- Horario: 19:06 hrs
(Horarios del centro de México).
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