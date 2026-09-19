Juegos de hoy, sábado 19 de septiembre, de la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Este sábado 19 de septiembre tenemos actividad de la Liga MX Femenil. La Jornada 8 del certamen nos entrega un duelo en la frontera para abrir el fin de semana, dejando el grueso de los compromisos para el domingo y el cierre de la fecha el día lunes.

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Tijuana Femenil vs Chivas Femenil

Sede: Estadio Caliente.

Horario: 17:06 hrs (hora del centro de México).

Es el único partido del día de hoy sábado 19 de septiembre.

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Domingo 20 de septiembre

La actividad dominical pone en escena a escuadras capitalinas y tapatías que buscan sumar puntos clave para escalar posiciones en la tabla general

Pumas Femenil vs Puebla Femenil



Sede: Estadio Olímpico Universitario

Horario: 12:00 hrs

Club América Femenil vs Atlas FemenilClub América Femenil vs Atlas Femenil



Sede: Estadio Banorte

Horario: 15:45 hrs

Atlético de San Luis Femenil vs Pachuca Femenil



Sede: Estadio Alfonso Lastras

Horario: 17:00 hrs

(Horarios del centro de México).

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Lunes 21 de septiembre

El cierre de la jornada se jugará con la tradicional cartelera de lunes, presentando cuatro encuentros consecutivos para definir el rumbo de los equipos en la clasificación.

Atlante Femenil vs Querétaro Femenil



Sede: Estadio CAR Atlante

Horario: 15:45 hrs

León Femenil vs FC Juárez Femenil



Sede: Estadio Nou Camp

Horario: 17:00 hrs

Toluca Femenil vs Tigres Femenil



Sede: Nemesio Diez

Horario: 18:00 hrs

Santos Laguna Femenil vs Cruz Azul Femenil



Sede: Estadio TSM

Horario: 19:06 hrs

(Horarios del centro de México).

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